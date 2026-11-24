El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, explicó los cambios que implementará el municipio para controlar los comercios dedicados a la compra, venta y reparación de teléfonos celulares, en el marco de la nueva ley provincial destinada a combatir el circuito de comercialización de equipos robados. La medida incluirá un registro obligatorio y controles para verificar la identificación de los aparatos.

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“Vamos a tener un único rubro. Hoy tenemos tres: reparación, comercialización y algunas categorías que están dispersas. A partir de ahora vamos a tener un solo rubro que abarca todos los aspectos: comercialización, reparación, reventa”, detalló Chale. Además, anticipó que habrá un plazo de 90 días para que los locales regularicen su situación y acrediten su inscripción en el registro provincial.

El funcionario aclaró que quienes ya cuentan con sus habilitaciones en regla no deberán realizar un nuevo trámite municipal. “No se trata de más burocracia. Quien tiene su habilitación en orden solamente va a tener que acreditar el registro provincial, que es lo nuevo, lo que cambia con esta ley”, explicó. También se exigirá que los comercios exhiban claramente tanto la inscripción provincial como la habilitación municipal.

Chale destacó que la identificación de los teléfonos mediante el IMEI será una herramienta central para combatir el robo y facilitar la recuperación de los equipos. “Cada operativo con policía, Secretaría de Control y controles de vehículos y motos también puede incluir la verificación de IMEI, que es algo muy simple”, señaló. Y agregó que, aunque el número pueda ser modificado, el registro permitirá detectar los aparatos denunciados como robados cuando vuelvan a activarse.

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Por último, sostuvo que el objetivo es investigar toda la cadena de comercialización ilegal, desde quienes reciben los teléfonos hasta quienes los revenden o desarman para comercializar sus partes. “Hay una economía delictiva atrás: un reducidor, un acopiador, un mayorista que comercializa en el mercado negro. Hay que ir a esos eslabones”, afirmó. La Municipalidad también pedirá al Concejo que avance con sanciones más severas para los comercios que incumplan las nuevas obligaciones.

Entrevista de Hernán Funes.