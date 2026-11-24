Rosario implementará cambios de habilitación para controlar la venta de celulares
El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, contó en Cadena 3 Rosario los detalles de las modificaciones que impulsarán en el marco de la Ley de Celulares del Gobierno de Santa Fe. "La verificación del IMEI es algo muy simple", aseguró.
24/11/2026 | 08:14Redacción Cadena 3 Rosario
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Radioinforme 3 Rosario
El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, explicó los cambios que implementará el municipio para controlar los comercios dedicados a la compra, venta y reparación de teléfonos celulares, en el marco de la nueva ley provincial destinada a combatir el circuito de comercialización de equipos robados. La medida incluirá un registro obligatorio y controles para verificar la identificación de los aparatos.
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Armando Faraoni, subsecretario de Tecnología y Equipamiento provincial, explicó en Cadena 3 Rosario cómo funcionará el procedimiento en la vía pública, qué información podrán solicitar los agentes y cómo se protegerán los datos personales.
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“Vamos a tener un único rubro. Hoy tenemos tres: reparación, comercialización y algunas categorías que están dispersas. A partir de ahora vamos a tener un solo rubro que abarca todos los aspectos: comercialización, reparación, reventa”, detalló Chale. Además, anticipó que habrá un plazo de 90 días para que los locales regularicen su situación y acrediten su inscripción en el registro provincial.
El funcionario aclaró que quienes ya cuentan con sus habilitaciones en regla no deberán realizar un nuevo trámite municipal. “No se trata de más burocracia. Quien tiene su habilitación en orden solamente va a tener que acreditar el registro provincial, que es lo nuevo, lo que cambia con esta ley”, explicó. También se exigirá que los comercios exhiban claramente tanto la inscripción provincial como la habilitación municipal.
Chale destacó que la identificación de los teléfonos mediante el IMEI será una herramienta central para combatir el robo y facilitar la recuperación de los equipos. “Cada operativo con policía, Secretaría de Control y controles de vehículos y motos también puede incluir la verificación de IMEI, que es algo muy simple”, señaló. Y agregó que, aunque el número pueda ser modificado, el registro permitirá detectar los aparatos denunciados como robados cuando vuelvan a activarse.
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Marina Piretti, secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General, explicó en Cadena 3 Rosario los alcances de la nueva ley para combatir el robo y la comercialización ilegal de teléfonos.
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Por último, sostuvo que el objetivo es investigar toda la cadena de comercialización ilegal, desde quienes reciben los teléfonos hasta quienes los revenden o desarman para comercializar sus partes. “Hay una economía delictiva atrás: un reducidor, un acopiador, un mayorista que comercializa en el mercado negro. Hay que ir a esos eslabones”, afirmó. La Municipalidad también pedirá al Concejo que avance con sanciones más severas para los comercios que incumplan las nuevas obligaciones.
Entrevista de Hernán Funes.
Lectura rápida
¿Qué cambios implementará el municipio de Rosario? Se implementará un registro obligatorio y controles para verificar la identificación de los teléfonos celulares.
¿Quién explicó los cambios? El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale.
¿Cuándo deben regularizar su situación los comercios? Tienen un plazo de 90 días para acreditarse en el registro provincial.
¿Cómo se identificará los teléfonos? A través del IMEI, que ayudará a combatir el robo y facilitar la recuperación de equipos.
¿Por qué se implementan estas medidas? Para investigar la cadena de comercialización ilegal de teléfonos robados y sancionar a los comercios que incumplan.