La nueva normativa para combatir el robo y la comercialización ilegal de teléfonos celulares en Santa Fe contempla controles policiales en la vía pública, investigaciones sobre los equipos denunciados y un registro de vendedores habituales y comercios de compra y venta. Marina Piretti, secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General, explicó en diálogo con Cadena 3 que el plan busca intervenir en las distintas etapas del circuito delictivo. “Nos estamos quedando solamente con una de las herramientas que nos da la ley, que es estos controles en la calle”, advirtió, antes de detallar que existen tres mecanismos para actuar sobre el mercado ilegal.

El primero apunta a detectar cuándo un celular denunciado como robado vuelve a utilizarse con una nueva línea telefónica. Según explicó Piretti, el Ministerio Público de la Acusación ya desarrolla una prueba piloto en Rosario que permite identificar esas activaciones y contactar a los titulares de las líneas para que se presenten y entreguen los equipos. Si la persona demuestra que lo adquirió de buena fe, no tendrá consecuencias penales. “Ya eso es una presunción cuando vienen y lo traen”, señaló. Además, explicó que la información sobre el vendedor, el pago y el usuario de plataformas como Marketplace permite avanzar hacia otros eslabones de la cadena de comercialización.

La funcionaria destacó la importancia de realizar las denuncias y aportar todos los datos disponibles sobre el teléfono. En particular, pidió conservar el número de IMEI, que puede obtenerse marcando *#06# en el dispositivo, y registrar las direcciones de correo electrónico asociadas al equipo. “Es muy importante que hagan la denuncia en la página del Ministerio Público de la Acusación y que en esa denuncia dejen asentados el o los e-mails que tengan en su teléfono”, remarcó. Sobre la prueba piloto, precisó que se analizaron 680 denuncias, se iniciaron 160 investigaciones y se recuperaron 14 teléfonos, mientras que otros 11 estaban en proceso de devolución a sus víctimas.

El segundo mecanismo contempla la detección de teléfonos que fueron modificados para evitar los bloqueos. Piretti explicó que algunos delincuentes recurren a talleres y dispositivos que permiten instalar un IMEI virtual para engañar a las empresas de telefonía y habilitar nuevamente un aparato cuyo identificador original figura en la lista de equipos robados. “El IMEI es como el DNI y siempre está de fábrica”, explicó. Por eso, los controles deberán permitir distinguir el identificador original del virtual y detectar si el equipo fue manipulado para volver a circular.

En cuanto a los controles en la vía pública, la funcionaria aclaró que todavía se está elaborando el protocolo conjunto entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad. La ley establece que la policía podrá solicitarle al ciudadano que marque *#06# y exhiba el código que aparece en la pantalla, para escanearlo y verificarlo en la base de datos de teléfonos denunciados. Si el aparato figura como robado, el personal policial podrá retenerlo y consultar al fiscal de flagrancia para que determine cómo continuar. “Si usted se niega a exhibir el IMEI, la ley establece que el personal policial tiene la facultad de retener el aparato y hacer consulta al fiscal”, explicó.

Piretti también buscó llevar tranquilidad a quienes hayan comprado un teléfono sin saber que era robado. Adelantó que, de acuerdo con los protocolos en elaboración, cuando se detecte una posible adquisición de buena fe se podrá retener el equipo y citar a la persona para que se presente ante el Ministerio Público dentro de las 24 o 48 horas. Allí se analizará la documentación y las circunstancias de la compra para determinar si corresponde devolver el aparato a quien lo adquirió o restituirlo a la víctima del robo. “Es súper importante la capacitación del personal de calle”, subrayó, para evitar que las nuevas herramientas generen conflictos o actuaciones incorrectas.

El tercer eje de la ley apunta a los comercios y personas que compran y venden celulares, equipos usados y repuestos de manera habitual. La normativa prevé la creación de un registro provincial y habilita inspecciones conjuntas entre las autoridades de aplicación y el Ministerio Público de la Acusación. La medida busca impedir que los teléfonos robados sean desarmados para vender sus componentes, como pantallas y módulos, que también tienen un importante valor comercial. Si los responsables no pueden justificar el origen de los equipos o las piezas, podrán aplicarse decomisos, clausuras y las sanciones administrativas o penales correspondientes.

La secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas indicó que la implementación de los controles comerciales tiene un plazo legal de 90 días y que también se trabaja en la capacitación de los efectivos policiales. Destacó, además, que las intervenciones en la calle estarán sujetas a supervisión fiscal, ya que el sistema provincial de atención de flagrancia centraliza las comunicaciones entre policías y fiscales y mantiene registradas esas conversaciones. “Cada actuación policial, si ustedes miran la ley, es con consulta a los fiscales”, afirmó. También señaló que los allanamientos vinculados con la geolocalización de celulares requieren intervención de los fiscales.

Finalmente, Piretti insistió en que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para que las herramientas puedan funcionar. Las víctimas pueden denunciar durante las 24 horas, todos los días del año, desde un celular prestado o una computadora, a través del sitio del Ministerio Público de la Acusación, en la sección destinada específicamente al robo de celulares. También se pueden aportar datos sobre personas que comercialicen equipos de procedencia sospechosa. “Lo importante de esto es que la gente sepa que puede hacer la denuncia, que hoy los teléfonos que se roban se rastrean y se tratan de encontrar y de volver a las víctimas”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.