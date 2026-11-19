La provincia de Santa Fe comenzó a implementar la Ley 14.495, que establece un sistema de intervención sobre los mercados ilegales de dispositivos tecnológicos. La normativa habilita a la Policía a solicitar y escanear el código IMEI de los teléfonos durante controles de rutina, sin necesidad de que exista una sospecha previa ni una orden judicial. Además, establece nuevas obligaciones para los comercios que compren, vendan o reparen celulares usados.

Armando Faraoni, subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, explicó que la medida apunta especialmente a combatir los robos y arrebatos de teléfonos y desalentar su comercialización ilegal. "Con la aprobación de la ley podemos empezar a avanzar en los delitos predatorios, especialmente los que tienen que ver con los arrebatos de celulares", sostuvo en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

Cómo funcionará el control en la calle

El procedimiento permitirá que los agentes soliciten a cualquier ciudadano que exhiba el código IMEI de su dispositivo. Para obtenerlo, se debe marcar *#06# en el teléfono. Se trata de un número de identificación único de 15 dígitos que funciona como una especie de documento del aparato. "El IMEI identifica físicamente a cada dispositivo. Para hacer una analogía, sería como el chasis de un auto: usted puede cambiar el número de teléfono, pero lo que no puede cambiar es el número de IMEI", detalló Faraoni.

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Una vez obtenido, el código será escaneado mediante una aplicación policial que todavía se encuentra en desarrollo y permitirá contrastarlo con una base de datos de teléfonos denunciados como robados. Esa lista será confeccionada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Si el dispositivo no figura en el registro, el ciudadano podrá continuar con normalidad. En caso contrario, se aplicarán los protocolos establecidos por la normativa.

El funcionario también buscó llevar tranquilidad respecto de la privacidad de los usuarios y aclaró que el procedimiento no habilita a revisar el contenido de los teléfonos. "La ley taxativamente establece que lo único que se le pide al ciudadano es que muestre el IMEI. No hay ningún tipo de obtención de datos personales, no se avanza en ver chats, documentos ni fotos", remarcó. El control se limita a la lectura del código de identificación del equipo.

La importancia de guardar el código

Faraoni recomendó que los usuarios registren previamente el IMEI de sus dispositivos para agilizar los trámites ante un eventual robo. Sugirió marcar *#06#, realizar una captura de pantalla y conservarla en un lugar seguro. También recordó que el número suele estar impreso en la caja original del teléfono. "Es fundamental tener guardado el IMEI para poder acelerar los tiempos", afirmó.

En caso de sufrir un robo, ese código podrá aportarse al realizar la denuncia a través de la página del Ministerio Público de la Acusación, mediante la línea 911 o en cualquiera de los centros de denuncias habilitados en la provincia. De esa manera, el dispositivo podrá incorporarse rápidamente a la base de datos y quedar identificado para los controles policiales.

Por último, el subsecretario recomendó activar las herramientas de geolocalización de los teléfonos para facilitar su eventual recuperación. Mencionó servicios como Find My de Apple, Samsung Account y Find My Device de Google, que permiten consultar la ubicación del equipo desde otro dispositivo o una computadora. La nueva normativa busca así intervenir tanto sobre los robos callejeros como sobre los circuitos de comercialización de celulares sustraídos.

Entrevista de Hernán Funes.