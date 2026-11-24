Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- La nave espacial tripulada Shenzhou-24 de China está programada para ser lanzada a las 8:18, hora de Beijing, de este miércoles, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país, según anunció hoy la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

"El cohete portador Gran Marcha-2F, que se utilizará para el lanzamiento, será cargado con propelente en las próximas horas", dijo Zhang Jingbo, portavoz de la agencia, en una conferencia de prensa.

Shenzhou-24 es la octava misión tripulada durante la etapa de utilización y desarrollo de la estación espacial china, Tiangong, y la 41ª de vuelo del programa espacial tripulado chino, según un informe de Xinhua al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

"Tras entrar en órbita, la nave empleará, de forma preferente, la estrategia de encuentro y acoplamiento automatizado rápido con una duración de tres horas y media, para conectarse al puerto delantero del módulo central Tianhe y conformar así un conjunto compuesto por tres naves y tres módulos", detalló Zhang.

Asimismo, indicó que, en la actualidad, la calidad tanto de la nave espacial como del cohete se encuentra bajo control, los astronautas gozan de buena salud, las instalaciones y el equipamiento de los sistemas terrestres operan de manera estable y el conjunto de la estación espacial se halla en condiciones normales, de manera que se cumplen todos los requisitos necesarios para llevar a cabo este próximo lanzamiento.

El vocero añadió que, una vez completada su misión, la nave espacial tripulada Shenzhou-23 regresará al sitio de aterrizaje de Dongfeng, ubicado en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China.