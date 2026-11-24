Frank Darío Kudelka habló sobre su futuro como entrenador de Newell’s luego de la eliminación ante Gimnasia en los octavos de final del Torneo Clausura. El técnico aclaró que todavía no mantuvo conversaciones con la dirigencia sobre una posible renovación y pidió respetar los tiempos de la institución.

“Seguramente a partir de ahora habrá posibilidades, yo eso no lo sé todavía. No tuve ninguna charla al respecto”, explicó. Además, remarcó que durante la competencia no consideraba adecuado hablar sobre su continuidad porque tenía un contrato vigente y el equipo estaba enfocado en los objetivos deportivos.

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“Tiempo al tiempo, las cosas en su oportuno momento, así deben ser”, sostuvo el entrenador, quien insistió en que su prioridad estuvo puesta en Newell’s y en el desarrollo del campeonato. También recordó que, desde su llegada, buscó cambiar la situación deportiva del club.

En ese sentido, destacó que uno de sus objetivos era lograr la clasificación a los playoffs y salir de la preocupación por el descenso. “Yo quería poner a Newell’s en situación de playoffs, no hablar de descenso”, afirmó. El equipo consiguió ese primer objetivo, aunque quedó eliminado en La Plata.