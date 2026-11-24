Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Once personas perdieron la vida tras un choque entre un autobús de pasajeros y un camión en Ras Al Khaimah, uno de los emiratos que forman parte de Emiratos Árabes Unidos (EAU), según comunicó el Ministerio del Interior del país.

El organismo, citado por el periódico local Aletihad, informó que se activaron de inmediato los equipos de emergencia para llevar a cabo las operaciones de rescate, en coordinación con los servicios de ambulancia, la Defensa Civil y otras autoridades competentes.

Asimismo, las investigaciones sobre las circunstancias y las causas del accidente están en curso, añadió la institución, de acuerdo a un informe de Xinhua al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Este trágico accidente se produce menos de dos semanas después de que un siniestro similar en el emirato de Fujairah resultara en la muerte de 14 personas y más de 30 heridos el 12 de noviembre.