La intención de realizar un homenaje a Mario Santucho —jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)— en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a colocar en el centro de la escena pública las cuentas pendientes de la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina.

Para Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por esa organización armada, la iniciativa reabre una disputa histórica que sigue atravesada por el silencio y la postergación de quienes sufrieron los ataques guerrilleros.

"Si no hay víctimas, no hay victimarios"

Al analizar el trasfondo de la discusión y las décadas transcurridas desde los hechos, Larrabure puso el acento en la desigualdad con la que se abordaron los distintos padecimientos ocurridos en el país. "Esta lucha comenzó como usted bien dijo hace muchos años, 30 años luchando para que se escuchen las voces de las víctimas, porque si no hay víctimas, no hay victimarios", expresó.

Según su mirada, intentar acallar o relegar esos testimonios formó parte de una estrategia prolongada en el tiempo. "Tratar de callar las voces de las víctimas era un objetivo que perseguían los distintos gobiernos kirchneristas", sostuvo, al tiempo que destacó el rol de quienes mantuvieron abierto el debate público y la difusión de los hechos.

También advirtió sobre el desconocimiento de las nuevas generaciones respecto de aquella etapa y señaló las resistencias que aún persisten en distintos espacios. "No quieren que se escuchen las voces de las víctimas, porque les repito: sin víctimas, no hay victimarios. Y Santucho fue un victimario de, como también dijo, interminables listas de víctimas", afirmó.

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Las cartas desde el cautiverio y el mensaje del perdón

El recuerdo del coronel Larrabure volvió a centrarse en las condiciones de su cautiverio tras el ataque a la fábrica militar de Villa María y en el legado humano que dejó a su familia. Permaneció retenido durante un año en un pozo, sufrió un marcado deterioro físico y envió cartas en las que pedía perdonar a quienes lo mantenían cautivo antes de ser asesinado.

Consultado sobre cómo atravesó ese legado a lo largo de su vida, Arturo Larrabure lo definió desde una dimensión espiritual y personal. "Honestamente, el perdón es una bendición de Dios. El perdón no es que yo le puedo decir a mi hijo 'tenés que perdonar, tenés que hacerlo, perdoná' porque te va a hacer bien para tu vida", señaló.

A continuación, evocó las palabras escritas por su padre durante su encierro: "Cuando mi padre desde el cautiverio en esa carta nos dice: 'A mis hijos y ahijado especialmente que no olviden mi mensaje: aun suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla'". "Ese mensaje lo he llevado toda mi vida y tuve la bendición de que he podido perdonar", añadió.

Una causa cajoneada y el peso del pasado no resuelto

Más allá de su postura personal sobre el perdón, Larrabure subrayó que la violencia no admite justificaciones ni distinciones según el signo que la ejerza, y apuntó a la falta de resolución judicial en el expediente vinculado al crimen de su padre. "Cuando te asesinan un padre no importa quién lo hizo, sino lo que se hizo. Y eso es lo que aun hoy en la Corte Suprema de Justicia la causa de mi padre está cajoneada y no se deciden a dictaminar", cuestionó.

Al reflexionar sobre la controversia por el homenaje proyectado en la facultad y el impacto que genera en la sociedad, advirtió que los conflictos no saldados impiden avanzar. "Cuando la historia no se recuerda como realmente fue, no se termina, no se cierra la grieta, no pasamos la hoja de este libro. Seguimos encadenados a este dolor una y mil veces", concluyó.