El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, confirmó que la Municipalidad elevó las actuaciones a la Fiscalía municipal y compartió la documentación con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación que interviene en la investigación por el ataque de perros que terminó con la muerte de un caniche. El municipio solicitó que el caso sea llevado a un juicio por jurados en el ámbito de faltas.

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“Vamos a ir, como lo dijimos, ya pedimos que el caso vaya a un juicio por jurado y que se determine en esa instancia”, sostuvo Chale. Según explicó, ese procedimiento permitirá una mayor transparencia y abrirá el debate sobre la sanción que deberá recibir el responsable de los animales. El funcionario indicó que la presentación municipal se realizó hacia el final de la semana pasada.

El secretario de Gobierno señaló que el episodio podría encuadrarse tanto en infracciones al Código de Convivencia municipal como en el Código de Faltas provincial. “Entendemos que en este caso hay que actuar con mucha firmeza. Esperemos que se den las dos sanciones”, afirmó. Además, anticipó que durante esta semana esperan tener definido el procedimiento para avanzar con el juicio y establecer las consecuencias correspondientes.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar sanciones alternativas a las multas económicas, como trabajos comunitarios o tareas de reparación, Chale coincidió en que ese tipo de medidas puede resultar más efectivo en determinados casos. “En muchos casos creo que resulta más efectivo como castigo y como sanción”, expresó. Agregó que esa posibilidad está contemplada y que no descarta revisar el Código de Convivencia para endurecer las penalidades.

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Finalmente, Chale remarcó la responsabilidad que implica tener animales, especialmente aquellos considerados potencialmente peligrosos, y recordó las medidas de seguridad previstas en la normativa. “El cuidado de la correa de menos de un metro, el bozal y las medidas de seguridad ya están planteadas en el código”, señaló. También sostuvo que el caso debe servir para reforzar la conciencia ciudadana y anticipó que podría impulsarse una modificación normativa para incorporar sanciones más estrictas y herramientas como la probation.

Entrevista de Hernán Funes.