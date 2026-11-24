¿Los intocables?
24/11/2026 | 07:01Redacción Cadena 3
FOTO: Mauricio Saillén, titular del Surrbac.
El escándalo desatado por las denuncias sobre el manejo de horas extras en el Coys volvió a poner bajo la lupa una de las dinámicas más sensibles de la política y la vida institucional en Córdoba: el peso real del gremio de la recolección de residuos y los límites de los controles estatales.
A partir de las gravísimas situaciones denunciadas en torno al organismo municipal, el debate trasciende el expediente puntual y se instala en el corazón del poder local. Quien haya vivido en Córdoba durante los últimos diez o veinte años conoce el peso que suele tener el sindicato en las gestiones municipales, en la política en general y, en buena medida, frente al sistema judicial.
Poder gremial y blindaje institucional
En el análisis sobre el alcance de este fenómeno aparece con fuerza la idea de un blindaje difícil de explicar únicamente desde la discusión laboral. En el imaginario y el debate público local, el poder gremial se entrecruza con vínculos que van desde las barras bravas hasta tensiones territoriales vinculadas al narcotráfico y episodios de violencia.
Frente a ese entramado, la pregunta central es si el fuero anticorrupción de Córdoba estará a la altura esta vez de investigar con profundidad y sin condicionamientos. En el Ministerio Público Fiscal provincial existen figuras que tienen hoy la responsabilidad —y la oportunidad— de tomar decisiones que marquen un antes y un después.
El desafío pendiente de la Justicia
Durante demasiado tiempo, el desempeño del fuero anticorrupción dejó serias dudas cuando se trataba de examinar a las autoridades políticas y a las estructuras de poder de la provincia. La percepción extendida fue la de una justicia lenta o distante frente a los hechos de presunta corrupción, donde muchas investigaciones parecían quedar congeladas.
Por eso, la magnitud de lo denunciado exige una respuesta clara y firme: si los hechos son ciertos, deben caer todos los que deban caer, desde hoy hacia atrás y hasta donde sea necesario. Y si no lo son, la investigación debe establecerlo con precisión para que no queden zonas grises.
El verdadero test institucional consiste en determinar si el Estado y la Justicia pueden avanzar sin excepciones, alcanzando incluso a quienes históricamente parecieron intocables en Córdoba, empezando por el todopoderoso actor de la recolección de residuos. En esa respuesta se juega buena parte de la credibilidad pública.
Lectura rápida
¿Qué escándalo se investiga? Se investiga el manejo de horas extras en el Coys y su impacto en la política y la vida institucional en Córdoba.
¿Quiénes están involucrados? El sindicato de la recolección de residuos y las autoridades políticas de Córdoba.
¿Cuándo surgieron las denuncias? Las denuncias han sido recientes, pero el problema del poder gremial se ha desarrollado durante los últimos diez o veinte años.
¿Dónde se lleva a cabo la investigación? La investigación se realiza en el fuero anticorrupción de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal provincial.
¿Por qué es importante esta investigación? Es crucial para determinar si el Estado y la Justicia pueden actuar sin excepciones contra la corrupción y recuperar la credibilidad pública.