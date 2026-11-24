Por Miguel Clariá

El escándalo desatado por las denuncias sobre el manejo de horas extras en el Coys volvió a poner bajo la lupa una de las dinámicas más sensibles de la política y la vida institucional en Córdoba: el peso real del gremio de la recolección de residuos y los límites de los controles estatales.

A partir de las gravísimas situaciones denunciadas en torno al organismo municipal, el debate trasciende el expediente puntual y se instala en el corazón del poder local. Quien haya vivido en Córdoba durante los últimos diez o veinte años conoce el peso que suele tener el sindicato en las gestiones municipales, en la política en general y, en buena medida, frente al sistema judicial.

Poder gremial y blindaje institucional

En el análisis sobre el alcance de este fenómeno aparece con fuerza la idea de un blindaje difícil de explicar únicamente desde la discusión laboral. En el imaginario y el debate público local, el poder gremial se entrecruza con vínculos que van desde las barras bravas hasta tensiones territoriales vinculadas al narcotráfico y episodios de violencia.

Frente a ese entramado, la pregunta central es si el fuero anticorrupción de Córdoba estará a la altura esta vez de investigar con profundidad y sin condicionamientos. En el Ministerio Público Fiscal provincial existen figuras que tienen hoy la responsabilidad —y la oportunidad— de tomar decisiones que marquen un antes y un después.

El desafío pendiente de la Justicia

Durante demasiado tiempo, el desempeño del fuero anticorrupción dejó serias dudas cuando se trataba de examinar a las autoridades políticas y a las estructuras de poder de la provincia. La percepción extendida fue la de una justicia lenta o distante frente a los hechos de presunta corrupción, donde muchas investigaciones parecían quedar congeladas.

Por eso, la magnitud de lo denunciado exige una respuesta clara y firme: si los hechos son ciertos, deben caer todos los que deban caer, desde hoy hacia atrás y hasta donde sea necesario. Y si no lo son, la investigación debe establecerlo con precisión para que no queden zonas grises.

El verdadero test institucional consiste en determinar si el Estado y la Justicia pueden avanzar sin excepciones, alcanzando incluso a quienes históricamente parecieron intocables en Córdoba, empezando por el todopoderoso actor de la recolección de residuos. En esa respuesta se juega buena parte de la credibilidad pública.