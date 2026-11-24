En "A 55 millas por hora", el autor Guillermo Fesser nos invita a un viaje por las carreteras comarcales de Estados Unidos, donde la velocidad máxima permitida es un símbolo de la calma y la reflexión. A través de esta travesía, Fesser explora las profundas raíces hispanas que han influido en la historia de Norteamérica, llegando a una conclusión sorprendente: sin la contribución de los hispanos, Estados Unidos no habría logrado su independencia.

El libro se convierte en un compendio de episodios históricos que han sido olvidados o ignorados, revelando detalles fascinantes sobre la historia de este país. Desde la ciudad de Memphis, que en su momento fue conocida como el fuerte de San Fernando de las Barrancas, hasta el desembarco del primer colono en Manhattan, un afrohispano llamado Juan Rodríguez, Fesser desentierra relatos que enriquecen nuestra comprensión del pasado. Este colono, que llegó en 1613 desde Santo Domingo, se adelantó a la llegada de los holandeses, un dato que pocos conocen.

El autor también nos lleva al puerto de Boston, donde descubrimos que en la época colonial, nueve de cada diez monedas en circulación eran pesos de plata españoles, con el rostro de Carlos III en el anverso. Fesser nos sitúa en momentos cruciales, como cuando el presidente William McKinley firma un cheque por trescientos millones de dólares, con la esperanza de comprar Cuba a España. A través de su estilo ameno y su aguda observación, el autor despliega su talento como reportero y su sentido del humor, haciendo de este libro una lectura no solo informativa, sino también entretenida.

La obra de Fesser es relevante en un contexto actual donde la historia y la identidad cultural son temas de debate. Al rescatar estas historias, "A 55 millas por hora" nos recuerda la importancia de reconocer y valorar la herencia hispana en la construcción de la nación estadounidense. Este libro no solo es un viaje por la historia, sino también una invitación a reflexionar sobre el legado que nos une.