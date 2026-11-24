Prana Nidra, una obra que fusiona la experiencia de Andrei Ram y el periodista Jorge Caraballo Cordovez, se adentra en el mundo del descanso consciente. Con dos décadas de práctica y enseñanza, el libro explora el origen de esta técnica milenaria y ofrece un análisis sobre el cansancio que afecta a la sociedad contemporánea. La obra se presenta como una guía práctica, desglosando el método en etapas accesibles para todos.

La narrativa comienza con la historia personal de un joven colombiano que, tras experimentar el agotamiento en su vida diaria, descubre el Prana Nidra en una clase de yoga en Nueva York. Esta revelación se convierte en un hilo conductor que permite al lector entender no solo la técnica, sino también el contexto del cansancio actual, relatado a través de testimonios de quienes lo padecen. La obra culmina con un método completo que incluye un guion de cinco prácticas, diseñadas para ser realizadas en casa, lo que la convierte en una herramienta valiosa para quienes buscan mejorar su calidad de vida.

Además, el libro incluye poemas breves y relatos de practicantes que enriquecen la experiencia de lectura, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre el impacto del Prana Nidra en la vida de las personas. Con un prólogo de Jorge Caraballo Cordovez y un capítulo dedicado a preguntas frecuentes, el texto se convierte en un recurso integral para aquellos interesados en el bienestar y la meditación.

La relevancia de Prana Nidra en la actualidad es innegable, especialmente en un mundo donde el estrés y la falta de descanso son comunes. Este libro no solo proporciona herramientas prácticas, sino que también invita a la reflexión sobre la importancia del descanso consciente en nuestras vidas. En un momento en que la salud mental y el autocuidado son más cruciales que nunca, esta obra se posiciona como un faro de esperanza y transformación.

**Ficha del libro**

**Género:** No Ficción

**Editorial:** BUBOK

**Año de edición:** 2026

**ISBN:** 9788468599229

**Idioma:** Español

**Nº de páginas:** 150