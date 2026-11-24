La Selección Argentina de básquetbol transita las horas previas a una doble fecha que puede resultar decisiva para su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2027, con la atención puesta en la recuperación de Facundo Campazzo y la conformación definitiva del plantel que conducirá Pablo Prigioni en Zárate.

El base cordobés, incluido en la preselección de 24 jugadores que dio a conocer la Confederación Argentina de Básquet (CAB), continúa recuperándose de una lesión en el bíceps femoral izquierdo, diagnosticada oficialmente por los servicios médicos del elenco merengue el pasado 3 de noviembre.

Si bien su recuperación está avanzada, el entrenador del conjunto español, Pedro Martínez, no contará con el argentino para el encuentro del miércoles ante Zalgiris Kaunas, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Euroliga. Esto podría condicionar la llegada de Campazzo al combinado albiceleste.

Lo último del base

El último encuentro del argentino fue el domingo 1 de noviembre, cuando Real Madrid derrotó por 90-79 a San Pablo Burgos por la Liga Endesa. En aquella presentación, el cordobés disputó 12 minutos y 11 segundos, aportó siete puntos, dos rebotes y dos asistencias antes de abandonar el campo de juego durante el tercer cuarto.

Desde entonces, Campazzo no volvió a competir, y al momento del primer compromiso de Argentina ante Bahamas habrán transcurrido 25 días desde su última presentación oficial.

Antes de sufrir la lesión, el base registraba promedios de 9,7 puntos y 4,9 asistencias en nueve encuentros de la presente temporada de la Euroliga, así lo indican las estadísticas oficiales.

Prigioni pendiente

Más allá de la situación de Campazzo, el entrenador argentino deberá resolver la disponibilidad de los jugadores que militan en el básquet europeo. La preselección contempla los regresos de Nicolás Laprovittola y Lucas Vildoza, además de la presencia de Leandro Bolmaro, mientras que Gabriel Deck no integra la nómina inicial.

La participación de Campazzo no está oficialmente descartada por la CAB, aunque su falta de competencia y la proximidad de los encuentros reducen las posibilidades de contar con él. Una eventual incorporación para el segundo partido, ante Canadá, dependerá de su evolución física y de las decisiones médicas y deportivas correspondientes.

Los entrenamientos del seleccionado tendrán lugar en Zárate, donde también está prevista una atención a la prensa para este miércoles 25 de noviembre, en la antesala del primer compromiso internacional.

La ventana rumbo al Mundial

El conjunto albiceleste llega a esta instancia con un registro de seis victorias y dos derrotas, detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2), que cuenta con ventaja en el criterio de desempate.

Con cuatro partidos por delante en las Eliminatorias, Argentina buscará aprovechar su localía para acercarse a la clasificación mundialista.