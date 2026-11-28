Conmoción en la televisión argentina por la muerte de un histórico periodista de TN y Canal 13
Javier Lozano falleció a los 66 años. Atravesaba un cáncer de riñón que había complicado su estado de salud. Sus colegas recordaron su compromiso con el periodismo y su calidad humana.
28/11/2026 | 11:47Redacción Cadena 3
FOTO: Murió Javier Lozano, histórico periodista de TN y eltrece, a los 66 años.
El periodista Javier Lozano murió a los 66 años tras atravesar un cáncer de riñón que había agravado su estado de salud en los últimos meses. Fue uno de los históricos cronistas de TN y Canal 13.
Lozano ingresó a Artear en junio de 1987 y comenzó su trayectoria en la empresa como periodista acreditado en Tribunales. Más tarde, se desempeñó como productor de Telenoche y cronista de ambas señales televisivas.
A lo largo de su carrera, también estuvo acreditado en la Casa Rosada y en el Congreso de la Nación, desde donde cubrió numerosos acontecimientos de la política argentina.
En 2020, durante la pandemia de coronavirus, dejó la pantalla para incorporarse como editor al equipo de TN.com.ar, un objetivo que perseguía desde hacía tiempo debido a su formación en el periodismo gráfico.
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"Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico", expresó en aquella oportunidad al despedirse de la televisión. "La pasión por la TV la sigo teniendo. Son etapas que se cumplen y tengo muchas expectativas por el desafío que se viene", manifestó entonces.
César Rodríguez, quien fue su compañero en Telenoche, lo recordó en TN y destacó sus cualidades profesionales y humanas. "A Javier lo conocían en la calle por la inmensa cantidad de coberturas. Estuvo en todo hecho histórico. Fue un muy buen profesional", sostuvo.
Y añadió: "Era una excelente persona. También era muy estricto con el manejo de la información y las coberturas. Siempre tenía buena predisposición. Era un tipazo".
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Lectura rápida
¿Quién fue Javier Lozano? Un periodista argentino, cronista histórico de TN y eltrece, que falleció a los 66 años tras un cáncer de riñón.
¿Cuándo ingresó a Artear? Ingresó en junio de 1987 como periodista acreditado en Tribunales.
¿Dónde trabajó Lozano? Trabajó en TN, eltrece, Artear, la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.
¿Qué hizo durante la pandemia de coronavirus? Dejó la pantalla y se convirtió en editor en TN.com.ar, buscando cumplir un antiguo anhelo.
¿Cómo lo recordó César Rodríguez? Como un buen profesional, estricto en el manejo de información y una excelente persona.