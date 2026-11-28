Un grupo de especialistas del CONICET realizó un importante hallazgo al identificar una proteína que actúa como un nexo entre el reloj biológico de las plantas y su capacidad de respuesta frente a patógenos. Este descubrimiento se llevó a cabo en Arabidopsis thaliana, un modelo vegetal utilizado en investigaciones debido a su similitud genética con cultivos de gran importancia como el maíz, trigo y soja.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), reveló que la proteína en cuestión regula la expresión de genes relacionados tanto con la defensa contra infecciones como con los ritmos circadianos y estacionales de las plantas. Este avance podría facilitar el desarrollo de cultivos más resistentes y adaptables a diferentes condiciones ambientales en el futuro.

"Aunque estamos en una fase de investigación básica, nuestro aporte consiste en haber identificado un mecanismo molecular que une dos funciones fisiológicas clave para las plantas", explicó Julieta Lisa Mateos, líder del estudio y jefa del Grupo de Genómica Funcional de Plantas en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, CONICET-UBA). "Estudiamos cómo funcionan estos procesos en Arabidopsis para luego aplicarlos a cultivos", agregó.

El trabajo se desarrolló en colaboración con el investigador Marcelo Yanovsky, quien dirige el Laboratorio de Genómica Comparativa del Desarrollo Vegetal en la Fundación Instituto Leloir. Este esfuerzo conjunto busca comprender mejor cómo las plantas pueden anticiparse a cambios ambientales y, al mismo tiempo, defenderse de patógenos.

El descubrimiento se centra en un mecanismo conocido como splicing alternativo, que permite que un solo gen produzca múltiples proteínas. Este proceso, que fue premiado con el Nobel a Phillip Sharp y Richard J. Roberts en 1993, funciona como un "editor" de la expresión genética, ampliando las posibilidades de respuesta de las células vegetales.

La investigación identificó que una proteína denominada SPLICING FACTOR 1 (SF1) influye en el splicing alternativo en Arabidopsis thaliana, afectando la expresión de genes relacionados con el reloj biológico y la defensa contra patógenos. Alteraciones en la proteína SF1 llevaron a un funcionamiento anormal del reloj biológico y a una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas.

"La capacidad de las plantas para resistir infecciones es crucial para su rendimiento y para evitar pérdidas en la producción", destacó Mateos. El descubrimiento sugiere que mecanismos moleculares de regulación genética pueden influir simultáneamente en procesos fisiológicos importantes, lo que abre nuevas líneas de investigación en el mejoramiento de cultivos.

La investigadora concluyó que, al demostrar que el splicing tiene consecuencias directas sobre la fisiología de las plantas, se pueden identificar genes específicos que podrían ser modificados para mejorar características como la resistencia a enfermedades. "Esto podría lograrse sin alterar el funcionamiento general de la maquinaria del splicing", afirmó.