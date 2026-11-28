Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 28 de noviembre.
El sorteo número 18954 de la quiniela matutina se realizó el sábado 28 de noviembre a las 15:00, con el número a la cabeza 4248, que representa "A primera (Muerto que habla)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18954 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 4248, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto que habla).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4248
2° 8842
3° 7338
4° 9532
5° 8830
6° 5387
7° 2634
8° 4010
9° 6457
10° 3896
11° 0660
12° 2284
13° 8544
14° 3535
15° 4582
16° 8821
17° 3131
18° 1132
19° 1117
20° 6150
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18954 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 28 de noviembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4248.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Muerto que habla)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 4248.