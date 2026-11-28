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El número de sorteo 18954 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 4248, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto que habla).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4248

2° 8842

3° 7338

4° 9532

5° 8830

6° 5387

7° 2634

8° 4010

9° 6457

10° 3896

11° 0660

12° 2284

13° 8544

14° 3535

15° 4582

16° 8821

17° 3131

18° 1132

19° 1117

20° 6150