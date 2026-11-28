Buenos Aires, 28 noviembre (NA) - Tiago PZK compartió su deseo de convertirse en padre junto a La Joaqui en 2027, revelando que ya han discutido la posibilidad de ampliar la familia. En una entrevista, mencionó: "Quiero que sea un varón".

"Quiero tener tres hijos. El año que viene voy a tener a mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente. Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón. Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo", comentó el cantante.

Durante la charla con el streamer y youtuber Gabino Silva, Tiago PZK reflexionó sobre las cualidades de su pareja que lo cautivaron: "Me enamoran mucho la mentalidad de las personas, cuando saben lo que quieren, proyectan, trabajan, te inspiran. Estoy en una relación reciente, pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy muy lindo, nos conocimos por el mismo ámbito del rap".

El artista recordó que al inicio de su relación, vivía en un kiosco: "Yo vivía en un kiosco en ese momento. Unos amigos compraron un fondo de comercio y tenían un kiosco en el Alto Palermo, eran mi point en Capital porque vivía en Monte Grande, dormía arriba de un freezer. Ahí empecé a hablar con ella".

También abordó las controversias que rodearon su romance: "Ha sido muy controversial, exactamente. Tengo un montón de cosas para aclarar, para responder, para poner en su lugar. Pero tengo más templanza y no dejo que me gane el ego de querer demostrar que soy el bueno de la historia y el malo es fulano o mengano. Estoy centrado, enfocado".

En otro momento de la entrevista, Tiago PZK habló sobre sus experiencias pasadas al intentar relacionarse con personas fuera del ámbito artístico: "Es difícil que entiendan tu vida, es difícil que entiendan tus horarios", ejemplificando que puede estar en el estudio de grabación desde las 22 hasta las 9 del día siguiente.

"Yo con ella -Joaqui- hablo el mismo idioma en todo sentido", aseguró, añadiendo: "Ella tiene una historia muy parecida a la de mi familia. Es una piba muy fuerte. Yo la amo con todo mi corazón. Estoy muy feliz de haberme reencontrado con ella".