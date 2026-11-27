Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- Luego de que se confirmara a Albana Fuentes en el papel de Anna, se ha revelado que la actriz que dará vida a Elsa, la reina del hielo en "Frozen: el musical", será Ema Giménez Zapiola. Este esperado musical tiene programado su estreno para el 20 de mayo de 2027 en el Teatro Gran Rex.

La selección de Ema Giménez Zapiola se llevó a cabo a través de una audición abierta que atrajo a más de 1.000 aspirantes de diversas partes de Argentina y del extranjero. En la fase final del casting, 100 actrices llegaron a la entrevista presencial, de las cuales solo 10 fueron elegidas para los callbacks finales.

Para anunciarle su elección, la producción, compuesta por Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, organizó un emotivo operativo sorpresa en el centro de Buenos Aires. Ema llegó con los ojos vendados hasta el Obelisco, donde al quitarse la venda, se encontró con un mensaje proyectado en cinco pantallas gigantes que decía: "Hola Ema, sos Elsa".

El equipo creativo de la obra está dirigido por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, con Analía González a cargo de la coreografía, Sebastián Mazzoni en la dirección vocal, Maxi Vecco en el diseño audiovisual y José Ponce Aragón en escenografía.

Antes del estreno en Calle Corrientes, la plataforma Disney Plus lanzará "Frozen: Camino al Musical", una docuserie que ofrecerá una mirada detrás de escena de la producción y el proceso de selección de los actores. Además, incluirá las audiciones de las niñas que aspiran a interpretar a Anna y Elsa en su infancia.

Las entradas para el espectáculo ya están disponibles a través del sistema TuEntrada.