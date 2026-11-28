Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) - El Manchester United sufrió una contundente derrota de 4 a 0 ante el Brentford durante la fecha 12 de la Premier League, lo que lo mantiene en la penúltima posición de la tabla, con solo ocho puntos acumulados.

La dirección técnica de Mauricio Pochettino, quien asumió en el último partido donde el equipo también cayó por el mismo marcador ante el Liverpool, no ha logrado revertir la situación crítica del club. Actualmente, el Manchester se encuentra en la zona de descenso junto al Crystal Palace, que ocupa el último lugar con 7 puntos, y el Sunderland, que tiene 9 puntos.

Los goles del Brentford fueron anotados por Callum Wilson, quien marcó en dos ocasiones, además de Kristoffer Ajer y Kevin Schade. En este encuentro, el defensor argentino Lisandro Martínez fue titular, aunque ocupó la posición de lateral izquierdo, una variación respecto a su habitual desempeño como zaguero central en la Selección argentina.

Los "Diablos Rojos" podrían enfrentar una situación aún más complicada al finalizar la fecha 12, dependiendo de los resultados de otros partidos. Si el Sunderland logra vencer al Tottenham y el Fulham hace lo propio ante el Bournemouth, el Manchester United podría quedar a seis puntos de salir de la zona de descenso, y a solo cuatro de su rival más cercano en la parte baja de la tabla.

En otro encuentro de la jornada, el Leeds United se impuso 3 a 0 al Coventry Club. Además, se programaron partidos para este domingo, donde el Everton se medirá al Liverpool a las 09:00, y a las 11:05 el Sunderland recibirá al Tottenham. En ese mismo horario, se llevarán a cabo otros tres enfrentamientos: Fulham contra el Bournemouth, Crystal Palace frente al Hull City y Brighton ante el Newcastle.

El partido más esperado de la jornada dominical será el que enfrente al líder Arsenal, con 28 puntos, contra el Manchester City, que se encuentra en la segunda posición con 22 puntos. Este encuentro podría ser crucial para que los "Ciudadanos" acorten distancias en la lucha por el título, en medio de una racha de más de un mes sin victorias.