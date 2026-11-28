FOTO: Diputados aprobó la restitución de la Ley de Tierras y giró el proyecto al Senado. (NA)

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se desarrollarán entre el 1 y el 31 de diciembre, para avanzar con el tratamiento de 11 iniciativas legislativas.

El decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei, contempla una agenda que incluye entre sus principales prioridades la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Presupuesto 2027 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas.

La convocatoria comprende tanto a la Cámara de Diputados como al Senado y se produce luego de que el oficialismo consiguiera la media sanción de la reforma electoral integral y del Presupuesto para el próximo año.

La iniciativa que contempla la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 deberá ser debatida en Diputados, mientras que el proyecto de Presupuesto será analizado por la Cámara alta.

Otro de los principales objetivos del Ejecutivo será avanzar con la Ley Malvinas, vinculada con la defensa de la soberanía argentina y la explotación de recursos naturales en el archipiélago y sus aguas circundantes.

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En materia económica, el temario incluye el denominado Súper RIGI, las modificaciones al régimen de cabotaje y marina mercante y las iniciativas orientadas a mejorar la competitividad financiera.

También se debatirá la reforma del régimen de biocombustibles, un proyecto de especial interés para los legisladores del peronismo cordobés.

La agenda parlamentaria contempla, además, iniciativas para combatir el juego ilegal y la denominada Ley Hojarasca, que propone derogar normas consideradas obsoletas.

En materia internacional, el Ejecutivo buscará avanzar con el fortalecimiento de la alianza estratégica con Estados Unidos, que incluye el tratamiento del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos entre ambos países.