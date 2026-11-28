FOTO: Más de 35 mil hinchas de Estudiantes llegaron a Montevideo para la final (Foto: @EdelpOficial).

Buenos Aires, 28 noviembre (NA) - Unos 35 mil seguidores de Estudiantes de La Plata se trasladaron hacia Montevideo para apoyar al equipo de Alexander Medina en la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras, que se llevará a cabo este sábado a las 17 en el Estadio Centenario.

El club busca obtener su quinta estrella continental, luego de haber conquistado el título en 1968, 1969, 1970 y 2009. Por ello, la hinchada albirroja tiene como objetivo superar en número a los simpatizantes del club paulista, que espera entre 20.000 y 30.000 personas.

La movilización terrestre comenzó el viernes desde el Estadio UNO en dos tandas, a las 7 y a las 12, utilizando 121 micros subsidiados por la institución a un costo de 50.000 pesos por pasaje, que transportaron a más de 6.500 fanáticos. Además, se sumaron otros 30 ómnibus de filiales, 30 combis y numerosos automóviles particulares para recorrer los 630 kilómetros hasta Montevideo.

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Cada unidad oficial contaba con sistema de geolocalización, dos voluntarios de organización y el apoyo de una ambulancia con médicos del club, realizando el trayecto por las rutas provinciales 6 y 20, así como las nacionales 9, 14 y 136. El operativo incluyó la colaboración de Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional, el programa Tribuna Segura y las fuerzas policiales de Buenos Aires y Entre Ríos.

A pesar de la planificación, el cruce fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos colapsó desde el viernes al mediodía, generando demoras de casi cinco horas y extendiendo el viaje a cerca de 20 horas, con los primeros colectivos llegando a las 6 de la mañana del sábado.

Los hinchas platenses también utilizaron diversas vías de transporte, desde los micros organizados por la dirigencia hasta viajes en aviones particulares o vehículos llenos de aficionados.

Por vía marítima, se agotaron los pasajes de siete embarcaciones de Buquebus y siete de Colonia Express. También se registró el cruce de 22 socios que navegaron durante cuatro horas en tres veleros desde el Club Regatas La Plata en Ensenada hasta Colonia. En cuanto al transporte aéreo, arribaron vuelos comerciales y servicios chárteres con tarifas que alcanzan los 2.000 dólares.

Se estima que alrededor de 30.000 hinchas ingresarán al Estadio Centenario, ocupando la tribuna Ámsterdam, tras agotarse los tickets oficiales, con precios de reventa que superan los 2.000 dólares.

Cerca de 10.000 hinchas que viajaron sin entradas se reunirán en el Fan Fest del Parque Rodó, donde habrá una pantalla gigante para seguir el encuentro. En la previa, con temperaturas cercanas a los 30 grados, los seguidores albirrojos llenaron la playa de Pocitos y el paseo del puerto, entonando cánticos dirigidos a Gimnasia, Boca y River, en un ambiente de convivencia pacífica con los hinchas brasileños.

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