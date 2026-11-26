Recuperaron la histórica fábrica de La Salamandra y producen 10.000 kilos de dulce de leche al día
Javier Semino reactivó las instalaciones, incorporó trabajadores de la antigua cooperativa y desarrolló la marca familiar Milagros del Sol.
26/11/2026 | 14:35Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Semino con sus hijas, Milagros y Sol.
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La Argentina Posible
Javier Semino trabajó durante más de 20 años en la actividad tambera hasta que decidió dar un salto hacia la industrialización de productos lácteos. En 2016 comenzó a fabricar queso llanero, muy utilizado en la gastronomía venezolana, después de que un cliente peruano le propusiera desarrollar ese producto.
Durante la pandemia surgió la oportunidad de recuperar la antigua planta donde funcionaba La Salamandra, una histórica fábrica de dulce de leche que atravesaba dificultades económicas. Junto a sus hijas Milagros y Sol reactivó las instalaciones, incorporó trabajadores de la antigua cooperativa y desarrolló la marca familiar Milagros del Sol.
Sin experiencia previa en la elaboración de dulce de leche, comenzaron experimentando con distintas recetas hasta crear 18 variedades, entre ellas pistacho, naranja, mango, café y ron con frutos rojos. Actualmente emplean a 30 personas, procesan 30.000 litros de leche diarios y producen 10.000 kilos de dulce de leche y 3.000 kilos de quesos por jornada.
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“Arrancamos de cero con una marca nueva y hemos tenido mucho éxito. Hacemos buenos productos y hemos logrado muchos premios”, comentó Semino.
Sus productos llegan a distintas provincias argentinas y recientemente obtuvieron tres premios en la Fiesta del Dulce de Leche de Cañuelas. Ahora trabajan para conseguir las habilitaciones sanitarias que les permitan comenzar a exportar a Brasil, Israel y Estados Unidos durante 2027.
"Todos los argentinos somos medio emprendedores porque para sobrevivir tenés que ser medio hábil", señaló Semino, haciendo eco de los desafíos económicos del país.
Sobre su experiencia en la fábrica y el impacto en su comunidad, Semino reflexiona: “El trabajo ayuda. La familia y la responsabilidad educan. Muchos de los chicos que tengo en la fábrica fueron consumidores”, enfatizando la importancia de abordar estos problemas sociales.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quién es Javier Semino?
Es un empresario que trabajó más de 20 años en la actividad tambera y ahora se dedica a la industrialización de productos lácteos.
¿Qué productos fabrica?
Fabrica queso llanero y dulce de leche, con 18 variedades de este último.
¿Cuántas personas emplea?
Actualmente emplea a 30 personas en su fábrica.
¿Dónde planean exportar sus productos?
Planean exportar a Brasil, Israel y Estados Unidos durante 2027.
¿Qué premios han obtenido?
Recientemente obtuvieron tres premios en la Fiesta del Dulce de Leche de Cañuelas.