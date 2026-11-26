Javier Semino trabajó durante más de 20 años en la actividad tambera hasta que decidió dar un salto hacia la industrialización de productos lácteos. En 2016 comenzó a fabricar queso llanero, muy utilizado en la gastronomía venezolana, después de que un cliente peruano le propusiera desarrollar ese producto.

Durante la pandemia surgió la oportunidad de recuperar la antigua planta donde funcionaba La Salamandra, una histórica fábrica de dulce de leche que atravesaba dificultades económicas. Junto a sus hijas Milagros y Sol reactivó las instalaciones, incorporó trabajadores de la antigua cooperativa y desarrolló la marca familiar Milagros del Sol.

Sin experiencia previa en la elaboración de dulce de leche, comenzaron experimentando con distintas recetas hasta crear 18 variedades, entre ellas pistacho, naranja, mango, café y ron con frutos rojos. Actualmente emplean a 30 personas, procesan 30.000 litros de leche diarios y producen 10.000 kilos de dulce de leche y 3.000 kilos de quesos por jornada.

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“Arrancamos de cero con una marca nueva y hemos tenido mucho éxito. Hacemos buenos productos y hemos logrado muchos premios”, comentó Semino.

Sus productos llegan a distintas provincias argentinas y recientemente obtuvieron tres premios en la Fiesta del Dulce de Leche de Cañuelas. Ahora trabajan para conseguir las habilitaciones sanitarias que les permitan comenzar a exportar a Brasil, Israel y Estados Unidos durante 2027.

"Todos los argentinos somos medio emprendedores porque para sobrevivir tenés que ser medio hábil", señaló Semino, haciendo eco de los desafíos económicos del país.

Sobre su experiencia en la fábrica y el impacto en su comunidad, Semino reflexiona: “El trabajo ayuda. La familia y la responsabilidad educan. Muchos de los chicos que tengo en la fábrica fueron consumidores”, enfatizando la importancia de abordar estos problemas sociales.

Entrevista de La Argentina Posible.