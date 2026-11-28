Pablo Dóvalo será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Rosario Central y Barracas Central, que se disputará este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El árbitro cuenta con antecedentes muy diferentes con ambos equipos, tanto por la cantidad de partidos dirigidos como por los resultados registrados.

En total, el juez dirigió 13 encuentros de Rosario Central, con un balance de seis victorias, dos empates y cinco derrotas para el conjunto rosarino. En el caso de Barracas, acumula 30 partidos como árbitro principal, con 14 triunfos, 10 igualdades y seis caídas. Diez de esos compromisos fueron durante su participación en la Primera Nacional, donde el Guapo consiguió cuatro victorias, cinco empates y una derrota.

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El antecedente más cercano entre ambos equipos con Dóvalo como árbitro fue el 16 de agosto de este año, cuando Central se impuso por 1-0 en el estadio Claudio Tapia, con un gol de Alan Rodríguez. De esta manera, el Canalla llegará al cruce con el recuerdo de aquella victoria frente al mismo rival y bajo la conducción del mismo juez.

El partido del domingo será una nueva prueba para Dóvalo, que tendrá la responsabilidad de dirigir un cruce eliminatorio en el Gigante de Arroyito. Sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá, mientras que Pablo Giménez estará como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR será Mariano Ascensi.