Por Sergio Berensztein

La polémica en Sociales de la UBA reavivó viejas heridas de los años 70, expuso el desconocimiento histórico y abrió una discusión de fondo sobre cómo se defiende la cultura democrática sin caer en reacciones autoritarias.

Durante 48 horas, la discusión pública giró en torno a un episodio que mezcla historia, militancia y choque institucional: el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la posterior marcha atrás tras la controversia generada. Más allá del ruido inmediato, el episodio dejó al descubierto una tensión persistente sobre cómo procesamos el pasado y qué lugar ocupa el debate abierto en una democracia.

No hay mal que por bien venga: un hecho nacido de una iniciativa discutible terminó habilitando una conversación necesaria para la sociedad argentina.

Entre el desconocimiento histórico y los “bolsones” del pasado

El debate mostró el contraste entre quienes impulsaron o avalaron el homenaje —mencionando a sectores militantes como La Cámpora— y el nivel de desconocimiento que se percibe sobre figuras y hechos armados de las décadas del 60 y 70. Para el análisis, resulta llamativo que se reivindique a un dirigente que se levantó en armas incluso contra gobiernos peronistas o como el de Cámpora, muchas veces sin dimensión histórica clara.

Para explicar esas persistencias, se trajo a colación el concepto de “bolsones de autoritarismo residual”, atribuido al sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón. Según esa mirada, incluso en democracia sobreviven hábitos, costumbres o formas de mirar el mundo ligadas a etapas anteriores, presentes en distintos espacios del Estado, las fuerzas o la sociedad civil, algo que en las universidades puede acentuarse cuando se pierde contacto con la realidad cotidiana.

A veces piensan que viven en un contexto que no tiene nada que ver con la sociedad, cuando en realidad está financiado por el presupuesto de todos.

La reacción oficial y los límites del debate

El contexto de la discusión no se agotó en el ámbito académico: también puso bajo la lupa la respuesta del Gobierno frente a la polémica. Desde la columna se cuestionó que la reacción oficial haya adoptado un tono amenazante o persecutorio hacia autoridades universitarias, en lugar de impulsar un debate público sobre el fondo del asunto.

Al respecto, se subrayó que la autonomía universitaria y la libertad de cátedra están amparadas por la Constitución y deben resguardarse incluso cuando generan discusiones incómodas o contrarias al sentido común. Al mismo tiempo, se señaló que el retroceso de la facultad y el rechazo social funcionaron como un freno frente a lo que se consideró un despropósito.

Cómo construir cultura democrática

En un momento global en el que la democracia atraviesa fragilidades y cuestionamientos, el episodio deja una pregunta incómoda pero fértil: cómo se construye y se fortalece la cultura democrática.

La respuesta, coinciden los tramos finales de la charla, pasa por estudiar, debatir con pluralismo, sostener el imperio de la ley y no perder de vista las preocupaciones reales de la ciudadanía. Porque discutir el pasado no debería servir para atrincherarse ni para responder con autoritarismo, sino para mirar de frente dónde estamos parados y qué sociedad queremos construir hacia adelante.