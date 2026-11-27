Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- En el marco de la denuncia presentada contra el escritor y productor Hernán Casciari por una supuesta estafa relacionada con el financiamiento de sus películas a través de Orsai Audiovisuales, los denunciantes han decidido incluir al actor Diego Peretti en el listado de acusados. La denuncia se refiere a la manera en que se gestionaron los fondos para la producción de la película La muerte de un comediante, que marcó el debut como director de Peretti en 2025.

De acuerdo con información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia también alcanza al conductor Andy Kusnetzoff, quien está vinculado a un documental sobre Diego Maradona, así como a Walter Gammarota, socio de Casciari.

El abogado Ariel Gil Ces, que representa a las presuntas víctimas, presentó la ampliación de la denuncia en la fiscalía, donde la fiscal Mónica Cuñarro continúa tomando declaraciones de testigos. En el documento se menciona: "Vengo por medio del presente a ampliar denuncia contra la empresa Orsai Audiovisuales y el Hernán Casciari, contra Julieta Clara Gómez (productora socia de la empresa y pareja del escritor), Christian Gustavo Basilis (productor y exsocio) y Diego Aldo Peretti. La ampliación de dicha denuncia comprende a las personas damnificadas que represento que, conforme a la documentación que se acompaña y la que oportunamente se produzca, habrían resultado perjudicadas dentro de una operatoria vinculada con Orsai sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a las personas físicas que hubieran intervenido en los hechos. Se solicita que se investigue especialmente si los distintos perjuicios individuales responden a una operativa común, con unidad o conexión entre los hechos".

El filme que Peretti protagonizó y dirigió en Bruselas logró recaudar aproximadamente 1.850.000 dólares, aportando 10.190 inversores, mientras que Orsai contribuyó con 164 mil dólares adicionales. Los elevados costos de producción se justifican por la locación elegida para el rodaje.

El abogado Gil Ces sostiene que el actor "no solo cobró por el guion y la dirección de la película, sino que también la produjo, sobre la rendición de cuentas y para estar a derecho sobre la responsabilidad penal" que le corresponde a Casciari.

Ante el escándalo, Peretti utilizó sus redes sociales para intentar desvincularse de cualquier responsabilidad económica. Según su versión, él fue contratado por la productora y, debido al financiamiento, debió realizar tareas ad honorem: "Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guion. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem."

Peretti aseguró que estuvo informado "desde el primer momento" de que la película fue financiada gracias a inversiones de "miles de personas que confiaron en el proyecto". "Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible", añadió.

El actor aclaró que tanto él como Javier "firmaron contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos" y que no tuvieron participación alguna en las ofertas a inversores. "Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto", explicó.