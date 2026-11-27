La segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tuvo un momento de tensión para Alpine. Pierre Gasly perdió el control de su monoplaza en una curva de alta velocidad del circuito de Lusail, terminó en la cama de grava y obligó a detener la sesión con bandera roja.

El despiste ocurrió en la curva 14, a falta de 22 minutos para el final de la tanda, cuando el francés realizaba su primer intento con neumáticos blandos en una simulación de clasificación.

Gasly tomó demasiado bordillo a la salida de la curva, el auto tocó el suelo y perdió estabilidad. Una de las ruedas traseras se hundió en la grava y el piloto terminó deslizándose hasta quedar detenido junto a las vallas de señalización. Durante el recorrido, el monoplaza golpeó varias veces contra el suelo y sufrió daños importantes en la parte inferior.

El incidente provocó la segunda interrupción de la práctica. La primera bandera roja había sido desplegada por la suciedad acumulada en la pista.

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¡TREMENDO ACCIDENTE DE PIERRE Y BANDERA ROJA! Gasly se fue de la pista, hizo trompos y su Alpine terminó atascado en la leca en la FP2 en Lusail. ?? #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/OSCtrk3bwu — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

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Gasly explicó cómo perdió el control de su Alpine

Después del accidente, el piloto francés reconoció que las condiciones de los neumáticos y las decisiones tomadas al comenzar la vuelta contribuyeron al despiste.

“Una mezcla de cosas, pero sí... ¿por dónde empezar? Neumáticos fríos, después de la bandera roja, probablemente no debería haber intentado atacar al inicio de la vuelta”, explicó en diálogo con la transmisión oficial de la Fórmula 1.

Gasly detalló que había llegado a esa vuelta con una temperatura de neumáticos inferior a la habitual y que el equipo buscaba aprovechar una mayor potencia del motor para realizar un intento rápido.

“Entré en la curva 14 bastante rápido, el coche tocó el suelo un poco más de lo habitual, me salí hacia el bordillo y perdí el control sin posibilidad de recuperar el coche y volver a la pista”, agregó.

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El francés también reconoció que no es habitual terminar mirando en dirección contraria a esa velocidad, aunque destacó que el desenlace podría haber sido mucho peor.

El daño en el auto y la preocupación de Alpine

El despiste tuvo consecuencias importantes para el monoplaza. Gasly confirmó que el suelo del Alpine sufrió daños y que el equipo debía trabajar para reparar el vehículo antes de la actividad del sábado.

Steve Nielsen, director de Alpine, confirmó que la pieza deberá ser reemplazada por completo.

“Tendremos que sustituir el suelo, ya que tiene un agujero bastante grande, pero, dada la velocidad, podría haber sido mucho peor”, explicó el directivo en el comunicado oficial de la escudería.

La situación obligó a los mecánicos a concentrarse en la reparación del auto y dejó al equipo sin la posibilidad de continuar trabajando con los dos monoplazas durante el resto de la sesión.

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Nielsen también reconoció que ninguno de los pilotos había quedado completamente conforme con el equilibrio del vehículo. Además, señaló que el rendimiento en curvas de alta velocidad sigue siendo uno de los puntos débiles del Alpine.

Cómo afectó el accidente a Franco Colapinto

La salida de pista de Gasly también condicionó el trabajo de Franco Colapinto, que se encontraba realizando su programa de entrenamientos con el otro Alpine.

La práctica se reanudó posteriormente con 15 minutos en el reloj y fue extendida otros 13 para compensar las interrupciones. El argentino volvió a pista con el mismo juego de neumáticos blandos, aunque la bandera roja limitó las oportunidades para completar simulaciones de clasificación.

Colapinto terminó la segunda práctica en el 15° puesto, con un tiempo de 1:25.733, mientras que Gasly había conseguido ubicarse 12° antes del despiste, con un registro de 1:24.764.

El argentino también había tenido inconvenientes con los frenos y reconoció que el equipo debía trabajar para mejorar el comportamiento del auto de cara al resto del fin de semana.

El cronograma de la Fórmula 1 en Qatar

La actividad del Gran Premio de Qatar continuará este sábado con la última práctica libre, prevista para las 11.30, hora argentina. La clasificación comenzará a las 15, mientras que la carrera principal se disputará el domingo desde las 13.