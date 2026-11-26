FOTO: El debate por las PASO se profundiza en Argentina de cara a las elecciones de 2027.

Por Sergio Berensztein

Hay temas que son realmente de alto impacto social: la ludopatía, la financiación de las universidades y los rectores que están diciendo “o nos arreglan o no vamos a dar clases el año que viene”. En medio de todo esto, la reforma política parece ser lo que más le interesa al Gobierno. Por eso Sergio propone la suspensión de las PASO. Una obsesión del Gobierno con escasísimo rédito.—¿Cómo estás, Sergio? Buen día.

El proyecto original del Gobierno para suspender las PASO tenía muchos artículos, casi 80. Esto se redujo a 25. Queda la Ficha Limpia en la reforma electoral. Se suspenden las PASO, no se cancelan. Hay una modificación en el régimen de los debates.

¿Por qué no debatir? ¿Por qué no competir políticamente? La respuesta es fea, pero muy evidente: hay miedo de perder. Si estás convencido de lo que estás haciendo, ¿por qué no demostrarlo en un debate público frente a tus adversarios? ¿Por qué no adelantar las elecciones, como ocurrió, por ejemplo, en 2011, mostrando superioridad política y electoral, despejando las dudas de la sociedad y del mercado, y de ese modo habilitando ya el camino para el gobierno que sigue?

Todo esto muestra debilidad en el Gobierno. Lo que ocurrió con todo este debate es que se adelantó lo que siempre ocurre en los años electorales en Argentina: el mercado, los ciudadanos y las empresas se cubren de una eventual devaluación con cobertura de dólares y con aumento de la demanda de dólares.

El Gobierno, que no quería tener problemas financieros en el año electoral —recordando la famosa primaria de Mauricio Macri del 11 de agosto de 2019—, terminó acelerando los tiempos y produciendo una turbulencia económica y financiera a un año de las elecciones. Por eso el costo político de todo este debate es significativo.

Uno puede estar de acuerdo o no con las PASO, pero el Gobierno da una señal de debilidad que alertó y alarmó a los actores del mercado financiero, con las consecuencias que estamos viendo.

En España, están por enfrentarse en debate los cuatro candidatos: Pedro Sánchez, del progresismo; Feijóo, del centro derecha; Abascal, de la extrema derecha, y Ada Colau. ¿Por qué no debatir? Ganamos todos. Entiendo que muchas veces el arte de debatir tiene sus propias reglas y no necesariamente alguien que debate bien luego gobierne bien. Son cosas distintas. Pero la sociedad se informa, compara y tiene la posibilidad de evaluar las distintas propuestas que tienen los candidatos respecto a los problemas de la ciudadanía. Eso es invalorable en una democracia.