El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó este viernes una explicación según la cual los US$5.000 millones del swap de monedas con China serían destinados a garantizar el pago de los vencimientos de deuda de octubre de 2027, incluso si la Argentina no consigue refinanciar esos compromisos en el mercado.

"Correctísima explicación", escribió el funcionario en su cuenta de X, al compartir una publicación del periodista Eduardo Feinmann, quien aseguró haber consultado a altas fuentes del Gobierno nacional y del Palacio de Hacienda sobre el destino de esos recursos.

El pronunciamiento se produjo días después de que Caputo confirmara, en una entrevista con el streaming Neura, que el Ejecutivo había solicitado a China disponer de esos fondos y que estos "ya están disponibles, aprobados".

El titular de Economía explicó que el mecanismo contempla que el Tesoro Nacional le compre al Banco Central de la República Argentina (BCRA) las divisas obtenidas mediante el acuerdo.

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Correctísima explicación — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 27, 2026

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El swap con China es un convenio de intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países y no un préstamo directo de Pekín al Tesoro argentino. El acuerdo asciende a 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$19.000 millones.

De ese monto, existe un tramo activado de 35.000 millones de yuanes, equivalente a aproximadamente US$5.000 millones, que fue puesto en funcionamiento a principios de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

En agosto pasado, ambas entidades monetarias renovaron el convenio por cinco años y ratificaron la vigencia de ese tramo. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, había señalado que la documentación del acuerdo contemplaba la posibilidad de utilizar los recursos para afrontar compromisos de deuda.

En julio, el programa financiero del Gobierno contemplaba la colocación de US$5.000 millones en Bonares, títulos denominados en dólares bajo legislación argentina. Sin embargo, desde agosto el Ejecutivo no realiza emisiones de deuda en moneda estadounidense en el mercado local.

La señal de Caputo se conoció en un contexto de tensión financiera, con el riesgo país en niveles similares a los registrados durante el período electoral de 2025.

Por otra parte, el ministro detalló que, para afrontar los vencimientos de enero de 2027, que ascienden a US$4.370 millones, el Gobierno prevé recurrir a desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, préstamos garantizados con CAF y Fonplata, ingresos provenientes de la venta de AySA y la compra de US$1.800 millones al Banco Central.