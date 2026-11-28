FOTO: Sione Tuipulotu (capitán de Escocia) y Julián Montoya (capitán de Los Pumas).

Los Pumas enfrentarán este domingo a Escocia en el estadio de Twickenham, en Londres, en lo que será su último compromiso de 2026, en el marco del Fin de Semana de Finales del Nations Championship.

El encuentro comenzará a las 10:10 (hora argentina) y contará con el arbitraje del francés Pierre Brousset, quien estará acompañado por el inglés Christophe Ridley y el francés Luc Ramos.

El seleccionado argentino buscará tomarse revancha de la derrota por 47 a 38 que sufrió ante los escoceses el pasado 4 de julio en Córdoba, en el encuentro inaugural del certamen.

Tras la caída por 45 a 17 frente a Francia en París, el entrenador Felipe Contepomi dispuso seis modificaciones en la formación titular.

Entre los forwards, Rodrigo Martínez reemplazará a Boris Wenger, Pedro Rubiolo ingresará por Tomás Lavanini y Joaquín Moro hará lo propio por Facundo Isa, quien fue cedido a su club y regresará el domingo a la concentración. Además, Juan Martín Scelzo pasará a desempeñarse como octavo.

Entre los backs, Gonzalo García reemplazará a Simón Benítez Cruz, Faustino Sánchez Valarolo ingresará por Justo Piccardo y Rodrigo Isgró ocupará el lugar de Bautista Delguy. En tanto, Tobías Wade podría concretar su debut con Los Pumas en rugby de quince si ingresa desde el banco de suplentes.

La formación de Los Pumas: Rodrigo Martínez, Julián Montoya (capitán), Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade.

En la ventana internacional de noviembre, Argentina perdió ante Irlanda por 42 a 12, derrotó a Italia por 19 a 14 y cayó frente a Francia por 45 a 17.

El historial entre Los Pumas y Escocia registra 27 enfrentamientos oficiales, con 13 victorias argentinas, 14 triunfos escoceses y ningún empate.