Vuelve a subir el costo del transporte para el municipio, pero el boleto no aumentará en Córdoba
La Municipalidad actualizó nuevamente los valores de referencia del servicio correspondientes a octubre. El costo por kilómetro pasó de $5.581,29 a $5.621,05 y la diferencia será afrontada por el Ejecutivo municipal.
28/11/2026 | 13:47Redacción Cadena 3
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La Municipalidad de Córdoba volvió a actualizar los costos reconocidos del transporte urbano de pasajeros correspondientes a octubre, lo que implica un nuevo incremento en el costo del servicio que afronta el municipio. Sin embargo, la medida no se trasladará al precio del boleto que pagan los usuarios.
Según el texto publicado en el Boletín Municipal, el costo por kilómetro pasó de $5.581,29 a $5.621,05, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Transporte. La disposición modifica el artículo 1° de la Resolución Serie "B" N° 282/2026.
El nuevo cuadro establece una tarifa plena de referencia de $2.660,30 para el servicio masivo, frente a los $2.641,40 reconocidos anteriormente. Ese monto corresponde al cálculo del costo del sistema y no al precio que abonan los pasajeros al viajar.
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La actualización también fija valores de tarifa plena de $3.059,35 para el servicio Anillo, $2.128,24 para el Barrial y $3.059,35 para el Nocturno. En tanto, para el Expreso, la cifra asciende a $10.641,20, mientras que para el Expreso Nocturno alcanza los $12.237,40.
El incremento de los costos será afrontado por la Municipalidad, sin trasladarlo a los usuarios. De esta manera, el precio del boleto del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba continuará sin modificaciones, pese a la nueva actualización de los valores reconocidos para la prestación del servicio.
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Lectura rápida
¿Qué se actualizó en Córdoba? La Municipalidad de Córdoba actualizó los costos del transporte urbano de pasajeros para octubre.
¿Quién informó sobre la actualización? La Dirección General de Transporte publicó la información en el Boletín Municipal.
¿Cuándo se realizó la actualización? La actualización corresponde a los costos de octubre.
¿Dónde se aplican estos cambios? En la ciudad de Córdoba, Argentina.
¿Por qué no se trasladará el costo a los usuarios? La Municipalidad asumirá el incremento sin modificar el precio del boleto.