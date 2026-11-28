FOTO: Choferes de UTA Córdoba realizan asambleas y afectan líneas de transporte urbano en la ciudad

La Municipalidad de Córdoba volvió a actualizar los costos reconocidos del transporte urbano de pasajeros correspondientes a octubre, lo que implica un nuevo incremento en el costo del servicio que afronta el municipio. Sin embargo, la medida no se trasladará al precio del boleto que pagan los usuarios.

Según el texto publicado en el Boletín Municipal, el costo por kilómetro pasó de $5.581,29 a $5.621,05, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Transporte. La disposición modifica el artículo 1° de la Resolución Serie "B" N° 282/2026.

El nuevo cuadro establece una tarifa plena de referencia de $2.660,30 para el servicio masivo, frente a los $2.641,40 reconocidos anteriormente. Ese monto corresponde al cálculo del costo del sistema y no al precio que abonan los pasajeros al viajar.

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La actualización también fija valores de tarifa plena de $3.059,35 para el servicio Anillo, $2.128,24 para el Barrial y $3.059,35 para el Nocturno. En tanto, para el Expreso, la cifra asciende a $10.641,20, mientras que para el Expreso Nocturno alcanza los $12.237,40.

El incremento de los costos será afrontado por la Municipalidad, sin trasladarlo a los usuarios. De esta manera, el precio del boleto del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba continuará sin modificaciones, pese a la nueva actualización de los valores reconocidos para la prestación del servicio.

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Informe de Guillermo López.