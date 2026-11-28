FOTO: Estudiantes busca la gloria ante Palmeiras en la final de la Libertadores (Foto: @EdelpOficial).

Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán en la gran final de la Copa Libertadores este sábado a las 17 horas, y se llevará a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

La cobertura del partido se transmitirá por Cadena 3 y la televisación estará a cargo de seguirlo a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El árbitro designado para este enfrentamiento es el venezolano Jesús Valenzuela, asistido en el VAR por su compatriota Juan Soto.

El "Pincha" llega a la final con un gran nivel de confianza tras eliminar en semifinales al último campeón, Flamengo, un equipo que era considerado el favorito para retener el título. En esa instancia, Estudiantes empató sin goles en el global y se impuso en la tanda de penales, donde brilló su arquero, el uruguayo Fernando Muslera, quien atajó tres disparos.

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En el camino hacia la final, los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina enfrentaron dificultades en la fase de grupos, pero lograron avanzar tras vencer a Universidad Católica de Chile en octavos y a Corinthians de Brasil en cuartos.

Si logran alzarse con el trofeo, Estudiantes conquistará su quinta Copa Libertadores, sumándose a los títulos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009, igualando así a Peñarol de Uruguay y quedando solo detrás de Independiente (7) y Boca Juniors (6) en la lista de clubes más ganadores del torneo.

Por su parte, Palmeiras busca levantar la Copa por cuarta vez en su historia, lo que le permitiría alcanzar al Flamengo como el club más laureado de Brasil en este torneo. Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira también han tenido que lidiar con partidos difíciles, superando a Liga de Quito y Fluminense en las etapas anteriores, ambas definidas por penales.

En caso de que el triunfo sea para Palmeiras, Brasil se convertiría en el país con más títulos en la historia de la Copa Libertadores.

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