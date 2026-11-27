Un periodista chaqueño fue detenido e imputado por el presunto homicidio culposo agravado por la fuga de Juan José Sandoval, un policía que murió tras ser atropellado durante un operativo de tránsito en la localidad de Juan José Castelli, en Chaco.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre sobre la ruta provincial 9. El principal sospechoso es Romildo Lavia Rachz, trabajador de Canal 9, quien habría embestido al efectivo con una camioneta Toyota Hilux blanca y escapado sin asistirlo.

En un primer momento, la investigación apuntó contra un hombre de 33 años, identificado por las iniciales H.J.L., que circulaba en una Volkswagen Amarok blanca y había dado positivo en un control de alcoholemia.

Según explicó el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, a Noticiero 9, el propio periodista había declarado como testigo durante la madrugada del siniestro. En esa oportunidad, reconoció haber transitado por la zona tras cubrir el Festival de la Chacarera del Monte y aportó la descripción de una Amarok blanca, lo que derivó en la detención del primer sospechoso.

Sin embargo, las declaraciones recabadas entre el domingo y el martes por el fiscal de Investigación Penal N° 2 de Castelli, Gerónimo Roggero, permitieron orientar la investigación hacia el comunicador.

Efectivos de la Policía Caminera aseguraron haber visto al periodista estacionado sobre la banquina de la ruta provincial 9, cerca de un frigorífico y a unos 25 kilómetros del lugar donde fue atropellado Sandoval.

Ante estos testimonios, el fiscal ordenó el secuestro preventivo de la Toyota Hilux. El martes, integrantes del Gabinete Científico del Poder Judicial realizaron una pericia sobre el vehículo en el domicilio del sospechoso.

Los resultados preliminares revelaron la presencia de restos de un cono de tránsito y material compatible con el uniforme azul que vestía el policía. Además, fueron secuestradas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda para su análisis.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de los testimonios, Sandoval y otros efectivos se encontraban descansando bajo gazebos instalados sobre la banquina. El sargento, perteneciente a la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, estaba sentado en una silla cuando la camioneta, que circulaba en sentido Miraflores-Castelli, habría cruzado de carril y lo habría atropellado.

Este jueves, Lavia Rachz fue formalmente imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga. En paralelo, la Justicia dispuso la excarcelación del hombre que había sido detenido inicialmente.