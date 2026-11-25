FOTO: La morosidad llega al 50% en algunos colegios católicos de Córdoba.

Por Federico Albarenque

La falta de ganas de ir a la escuela se encuentra entre los principales motivos de inasistencia de los estudiantes secundarios en Argentina, según el último Dosier estadístico de niñas, niños y adolescentes publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe, elaborado a partir de los resultados del Operativo Aprender 2024, analiza las razones por las cuales los alumnos de quinto y sexto año del nivel secundario faltaron a clases, de acuerdo con su nivel socioeconómico.

Los problemas de salud propios constituyeron el motivo de inasistencia más frecuente en todos los sectores analizados, con porcentajes que oscilaron entre el 58,9% y el 64,4%.

Sin embargo, uno de los datos destacados es que el 48,8% de los estudiantes del quintil socioeconómico más alto manifestó haber faltado a clases porque no tenía ganas de asistir a la escuela.

Entre los alumnos del quintil de menores recursos, ese porcentaje fue del 26,9%, mientras que en el sector socioeconómico intermedio alcanzó el 39,8%.

Otro de los motivos de inasistencia que presenta diferencias significativas entre los sectores socioeconómicos está vinculado con las vacaciones y los viajes.

El 39,6% de los estudiantes de mayores recursos reconoció haber faltado a clases por encontrarse de vacaciones o de viaje, frente al 4,5% de los adolescentes del quintil más bajo.

En contraposición, las dificultades para acceder a los establecimientos educativos fueron señaladas por el 40,5% de los alumnos de menores recursos y por el 20,2% de aquellos pertenecientes al sector socioeconómico más alto.

También se registraron diferencias en las inasistencias vinculadas con las obligaciones laborales. El 14,9% de los estudiantes del quintil más bajo manifestó haber faltado por estar trabajando, frente al 4,9% del quintil superior.