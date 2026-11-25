Casi la mitad de los alumnos de mayores recursos faltó a clases porque "no tenía ganas"
Un informe del Indec reveló los principales motivos de inasistencia entre los estudiantes secundarios. Los problemas de salud encabezan el listado, aunque las razones varían según el nivel socioeconómico.
25/11/2026 | 11:38Redacción Cadena 3
FOTO: La morosidad llega al 50% en algunos colegios católicos de Córdoba.
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La falta de ganas de ir a la escuela se encuentra entre los principales motivos de inasistencia de los estudiantes secundarios en Argentina, según el último Dosier estadístico de niñas, niños y adolescentes publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El informe, elaborado a partir de los resultados del Operativo Aprender 2024, analiza las razones por las cuales los alumnos de quinto y sexto año del nivel secundario faltaron a clases, de acuerdo con su nivel socioeconómico.
Los problemas de salud propios constituyeron el motivo de inasistencia más frecuente en todos los sectores analizados, con porcentajes que oscilaron entre el 58,9% y el 64,4%.
Sin embargo, uno de los datos destacados es que el 48,8% de los estudiantes del quintil socioeconómico más alto manifestó haber faltado a clases porque no tenía ganas de asistir a la escuela.
Entre los alumnos del quintil de menores recursos, ese porcentaje fue del 26,9%, mientras que en el sector socioeconómico intermedio alcanzó el 39,8%.
Otro de los motivos de inasistencia que presenta diferencias significativas entre los sectores socioeconómicos está vinculado con las vacaciones y los viajes.
El 39,6% de los estudiantes de mayores recursos reconoció haber faltado a clases por encontrarse de vacaciones o de viaje, frente al 4,5% de los adolescentes del quintil más bajo.
En contraposición, las dificultades para acceder a los establecimientos educativos fueron señaladas por el 40,5% de los alumnos de menores recursos y por el 20,2% de aquellos pertenecientes al sector socioeconómico más alto.
También se registraron diferencias en las inasistencias vinculadas con las obligaciones laborales. El 14,9% de los estudiantes del quintil más bajo manifestó haber faltado por estar trabajando, frente al 4,9% del quintil superior.
Lectura rápida
¿Cuál es el principal motivo de inasistencia en Argentina? La falta de ganas de ir a la escuela.
¿Qué institución publicó el informe sobre inasistencias? El informe fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
¿Qué porcentaje de estudiantes del quintil más alto no tiene ganas de ir a la escuela? El 48,8% de los estudiantes del quintil socioeconómico más alto.
¿Qué diferencia existe en las inasistencias por vacaciones entre sectores? El 39,6% de los estudiantes de mayores recursos faltó por estar de vacaciones, frente al 4,5% del quintil más bajo.
¿Qué porcentaje de alumnos de menores recursos trabaja y falta a clases? El 14,9% de los estudiantes del quintil más bajo faltó por estar trabajando.