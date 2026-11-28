FOTO: Trágico accidente en La Plata: motociclista pierde la vida tras chocar con un auto

La Plata, 28 de noviembre - Un motociclista de 36 años perdió la vida en la madrugada de este sábado tras un choque con un auto en el cruce de Avenida 44 y 197, en la localidad de Lisandro Olmos, que forma parte de la ciudad de La Plata.

Según el informe policial al que accedió Noticias Argentinas, los oficiales del Subcomando Oeste llegaron al lugar tras recibir un aviso sobre un accidente de tránsito. Al llegar, encontraron al hombre tendido sobre la Avenida 44, en el carril que se dirige hacia la Ruta 2, sin signos vitales.

Una ambulancia del SIES llegó rápidamente al lugar y la médica de guardia constató el fallecimiento del motociclista, quien conducía una Zanella. En el incidente también se vio involucrado un Renault Mégane, que resultó con el parabrisas destrozado y el frente dañado.

El conductor del Renault, un joven de 21 años, fue sometido a un test de alcoholemia que dio un resultado negativo. La investigación del caso ha sido caratulada como homicidio culposo y está bajo la jurisdicción de la UFIJ N.° 14 del Departamento Judicial de La Plata, con la intervención del Juzgado de Garantías N.° 2.

Peritos trabajaron en el lugar del accidente para determinar las circunstancias que rodearon el hecho, y la avenida permaneció cortada durante el operativo.