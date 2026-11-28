Un motociclista de 36 años murió tras chocar con un auto en La Plata
El hecho ocurrió este sábado a la madrugada en la localidad de Lisandro Olmos.
FOTO: Trágico accidente en La Plata: motociclista pierde la vida tras chocar con un auto
La Plata, 28 de noviembre - Un motociclista de 36 años perdió la vida en la madrugada de este sábado tras un choque con un auto en el cruce de Avenida 44 y 197, en la localidad de Lisandro Olmos, que forma parte de la ciudad de La Plata.
Según el informe policial al que accedió Noticias Argentinas, los oficiales del Subcomando Oeste llegaron al lugar tras recibir un aviso sobre un accidente de tránsito. Al llegar, encontraron al hombre tendido sobre la Avenida 44, en el carril que se dirige hacia la Ruta 2, sin signos vitales.
Una ambulancia del SIES llegó rápidamente al lugar y la médica de guardia constató el fallecimiento del motociclista, quien conducía una Zanella. En el incidente también se vio involucrado un Renault Mégane, que resultó con el parabrisas destrozado y el frente dañado.
El conductor del Renault, un joven de 21 años, fue sometido a un test de alcoholemia que dio un resultado negativo. La investigación del caso ha sido caratulada como homicidio culposo y está bajo la jurisdicción de la UFIJ N.° 14 del Departamento Judicial de La Plata, con la intervención del Juzgado de Garantías N.° 2.
Peritos trabajaron en el lugar del accidente para determinar las circunstancias que rodearon el hecho, y la avenida permaneció cortada durante el operativo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Plata?
Un motociclista de 36 años falleció tras chocar contra un auto en Lisandro Olmos.
¿Quién era la víctima?
La víctima era un hombre de 36 años que conducía una Zanella.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar en la madrugada del sábado 28 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el siniestro?
El choque se produjo en el cruce de Avenida 44 y 197, en La Plata.
¿Qué se sabe del conductor del auto?
El conductor del Renault Mégane, de 21 años, dio negativo en el test de alcoholemia.
[Fuente: Noticias Argentinas]