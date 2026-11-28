La presentación se realizó en el estadio Ford Field, en Detroit, Estados Unidos, durante el partido de la NFL del Día de Acción de Gracias entre los Detroit Lions y los Chicago Bears.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El Ford GT41 representa un nuevo capítulo en la historia de Ford en las carreras de resistencia y da continuidad a un legado que incluye cuatro victorias consecutivas en Le Mans entre 1966 y 1969. Su presentación tiene lugar 60 años después de que Ford ocupara los tres lugares del podio en la carrera de 1966, mientras la marca se prepara para enfrentar nuevamente a los principales fabricantes del mundo.

“La historia de Ford en las carreras comenzó hace 125 años, cuando mi bisabuelo ganó una competencia que lo ayudó a fundar Ford Motor Company. Nuestra conquista de los tres primeros lugares en Le Mans en 1966 sigue siendo uno de los momentos más destacados de la historia del automovilismo”, dice Bill Ford, presidente ejecutivo de Ford.

“Valoramos esa historia, pero nos impulsa la oportunidad de enfrentar desafíos nuevos y aún mayores. El Ford GT41 es exactamente el tipo de proyecto audaz, hecho para correr al máximo, que acelera nuestros corazones. Es nuestra oportunidad de regresar a Le Mans y disputar la victoria general. Y corremos por algo más que trofeos. Competir al más alto nivel nos impulsa a innovar, y lo que aprendemos en las pistas nos ayuda a construir mejores vehículos para nuestros clientes”.

Más que un nombre

Como sucesor del legendario Ford GT40, el Ford GT41 establece una conexión directa entre el legado de Ford en las carreras y sus ambiciones para el futuro.

Al igual que su predecesor, el nombre del GT41 se inspiró en sus dimensiones: mide 41 pulgadas desde el suelo hasta la toma de aire. El nombre refleja tanto la ingeniería del vehículo como su lugar en el legado de Ford Racing en las carreras de resistencia.

De vuelta a la cima

Ford Racing lideró el programa del GT41, incluidos el diseño y el desarrollo del motor. El vehículo combina un motor V8 atmosférico de 5,4 litros basado en el Coyote con un sistema híbrido.

Además de la competición, el programa ofrece un campo de pruebas internacional para la innovación, que permite a Ford aplicar los conocimientos y las tecnologías adquiridos en las pistas a sus operaciones más amplias de desarrollo de vehículos.

La experiencia en ingeniería y procesos de los programas globales de automovilismo de Ford Racing —incluidos la Fórmula 1, a través de su participación en Red Bull Ford Powertrains, y las competencias todoterreno en el Dakar— está ayudando a acelerar el desarrollo del Hypercar. Estos aprendizajes abarcan sistemas híbridos, software, manufactura avanzada y procesos operativos, lo que fortalece la conexión entre los programas de competición y de vehículos de producción de Ford.

El intercambio funciona en ambos sentidos: la experiencia de las operaciones más amplias de ingeniería de Ford también contribuye al desarrollo de sus programas de competición.

Según Mark Rushbrook, director global de Ford Racing, el programa Hypercar reúne lo mejor de Ford Racing y de Ford. “Crea oportunidades para transferir conocimientos, tecnología y experiencia entre nuestros programas de competición y los vehículos que construimos para nuestros clientes. Le Mans ocupa un lugar especial en la historia de Ford y estamos muy orgullosos de regresar para disputar la victoria general. Pero esto va más allá de una sola carrera. Se trata de construir un programa competitivo de automovilismo que genere valor para todo nuestro negocio y ayude a dar forma al futuro de Ford Racing”, dice.

Azul Ford

La evolución de la decoración del Ford GT41 cuenta la historia de su camino hacia 2027, desde un camuflaje funcional diseñado para ocultar los avances técnicos y aerodinámicos durante las pruebas hasta el diseño en tonos azules presentado ahora.

Su diseño celebra la identidad de Ford Racing como el equipo de carreras de América. Incluye detalles que hacen referencia a la bandera estadounidense, al águila calva y a la escultura “The Spirit of Detroit”, de Detroit. La decoración definitiva se presentará antes de la primera fecha de la temporada 2027 del WEC, en Catar.

Del desarrollo a la grilla de salida

El Ford GT41 completó un extenso programa de pruebas en Europa. El equipo está utilizando los datos para perfeccionar el vehículo antes de su debut.

“La presentación del Ford GT41 es un momento importante para todos los involucrados en este programa”, afirma Dan Sayers, gerente del programa Hypercar de Ford Racing. “Es el resultado de una enorme cantidad de trabajo de nuestros equipos de ingeniería, diseño y desarrollo, y un hito importante en nuestro camino hacia 2027. Sabemos la magnitud del desafío que tenemos por delante: el nivel de competencia en la categoría Hypercar es extremadamente alto y no hay atajos para alcanzar el éxito.

“Nuestro enfoque ha sido construir las bases adecuadas, reunir a las personas indicadas y asegurarnos de aprender lo máximo posible en cada etapa del desarrollo. Hemos logrado avances alentadores en nuestro programa de pruebas, pero todavía queda mucho trabajo por hacer antes del inicio de la temporada. Todos en el equipo compartimos la misma ambición y estamos decididos a construir la base más sólida posible para competir”, agrega.

La atención se centra ahora en la siguiente fase, con nuevas pruebas programadas en Estados Unidos durante diciembre de 2026 y enero de 2027.

En paralelo al desarrollo del vehículo, Ford Racing reunió a un experimentado equipo internacional de pilotos, integrado por Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller y Nick Yelloly. El equipo también contará con la experiencia de Tom Dillmann, confirmado a principios de este mes como piloto de reserva de Ford Racing para 2027.

Para Logan Sargeant, piloto del Ford Hypercar, conocer y familiarizarse con el nuevo Ford GT41 ha sido una experiencia emocionante. “El programa de pruebas del Ford GT41 ha sido muy positivo hasta ahora. Cada vez que nos subimos al vehículo, aprendemos más, hacemos mejoras y entendemos mejor lo que necesitamos para ser competitivos. Hay una enorme cantidad de trabajo en marcha detrás de escena y es alentador ver que ese progreso se traduce en resultados en la pista.

“La presentación oficial de nuestro Ford GT41 es un momento muy especial para todos los involucrados y hace que 2027 parezca aún más cercano. Sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero estoy extremadamente emocionado de formar parte del regreso de Ford Racing a la categoría principal de las carreras de resistencia y no puedo esperar para ver lo que podemos lograr juntos”.

En su regreso a la categoría principal de las carreras de resistencia, Ford Racing competirá en las nueve fechas del WEC en 2027. El campeonato comienza en Catar, en marzo, antes de continuar en Imola, Silverstone y Spa-Francorchamps, con las 24 Horas de Le Mans en junio. La temporada sigue después en São Paulo, en el Circuito de las Américas en Texas, en Fuji y en Baréin.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo