Por Sergio Berensztein

Creo que el Gobierno consiguió una victoria legislativa importante con la media sanción para suspender las PASO, pero sería un error interpretar ese resultado como una solución a sus problemas políticos y económicos. Javier Milei demostró capacidad para reunir votos, negociar con gobernadores y ordenar a sus aliados en el Congreso. Sin embargo, mientras celebra ese avance, la economía sigue generando preocupación y los mercados continúan expresando dudas sobre el futuro argentino. La política puede ganar una batalla parlamentaria, pero eso no significa que haya despejado el horizonte.

La suspensión de las primarias era una prioridad para el Presidente. El oficialismo temía que una elección anticipada funcionara como una instancia de evaluación de su gestión y terminara exponiendo un debilitamiento político antes de la elección general. La experiencia de Mauricio Macri en agosto de 2019 sigue presente en la memoria de muchos dirigentes: aquella derrota en las PASO provocó un desplome de los bonos y de los activos argentinos, y condicionó el resto de su gobierno. Milei no quería correr ese riesgo y consiguió un primer resultado favorable, aunque todavía falta la discusión en Diputados.

Patricia Bullrich presentó la suspensión como un avance para la ciudadanía y para el sistema político. Su argumento es que las primarias obligatorias generan demasiadas instancias electorales y que, en muchos casos, los partidos terminan discutiendo sus diferencias internas mientras los ciudadanos deben participar de una elección que no siempre define candidaturas competitivas. Entiendo esa crítica, pero también creo que eliminar las PASO no resuelve automáticamente el problema de la representación política. La pregunta es qué mecanismo las reemplazará y cómo se garantizará que las candidaturas surjan de procedimientos transparentes y legítimos.

En el Congreso también hubo otras discusiones importantes. La media sanción del Presupuesto 2027 mostró que el Gobierno puede avanzar en su agenda, pero no logró impedir que la oposición introdujera mayores partidas para las universidades y refuerzos presupuestarios para organismos como el INTA, el CONICET y el SENASA. Es una señal de que la capacidad de negociación oficialista tiene límites y de que existen demandas sociales e institucionales que no desaparecen por decisión del Ejecutivo. También está pendiente el debate sobre la ley de ludopatía, un tema que involucra a los menores, las apuestas online, el deporte y el reclamo de distintos sectores, incluida la Iglesia.

Ahora bien, lo que más me preocupa es la distancia entre estos triunfos legislativos y la evolución de la economía. Desde que comenzó a discutirse la suspensión de las PASO, el riesgo país pasó de niveles cercanos a los 400 puntos a superar los 1.100. Es cierto que el contexto internacional se volvió más complejo y que existen factores externos que afectan a los mercados, pero la comparación regional obliga a mirar también nuestros problemas internos. Países vecinos atravesaron situaciones políticas y financieras delicadas sin registrar un deterioro semejante en sus indicadores de riesgo.

Por eso sostengo que el problema no es solamente electoral. El Gobierno quiso evitar que una primaria se convirtiera en una señal de debilidad, pero el mercado parece haber anticipado parte de esa incertidumbre. En lugar de esperar a una eventual derrota en las urnas, los inversores ya están preguntándose qué puede ocurrir con la economía argentina durante los próximos meses y cómo será el escenario político de 2027. La suspensión de las PASO no elimina esas preguntas; en todo caso, las traslada a otro momento y a otros mecanismos de competencia.

Tampoco creo que esté todo definido en términos electorales. Milei perdió parte de la adhesión que tenía, su imagen se deterioró y la economía no ofrece todavía una recuperación que pueda modificar sustancialmente el humor social. Sin embargo, conserva competitividad y demuestra capacidad de iniciativa en el Congreso. El interrogante es si el llamado riesgo kuka, es decir, el temor de determinados sectores a un regreso de políticas intervencionistas y a una reversión del programa económico, alcanza para sostener al oficialismo. Mi impresión es que ese temor existe, pero no necesariamente garantiza una victoria presidencial.

Del lado del peronismo, la suspensión de las PASO abre una discusión que está lejos de resolverse. Puede ocurrir que las diferencias internas impidan construir una candidatura común y que el espacio llegue dividido a las elecciones. Pero la historia demuestra que no existe una regla automática: el peronismo compitió dividido y ganó en 2003, 2007 y 2019, mientras que en 2023 llegó con una candidatura unificada y perdió. Por eso no alcanza con afirmar que la unidad garantiza el triunfo o que la división conduce necesariamente a la derrota. Todo dependerá de los candidatos, del contexto económico y de la capacidad de construir una propuesta creíble.

También hay que considerar que, sin PASO, el peronismo puede encontrar otros mecanismos para elegir a su candidato. Puede hacerlo mediante una negociación entre sus principales dirigentes, a través de una interna partidaria o incluso con sistemas de consulta y encuestas encargadas a empresas independientes. No sería una novedad que una fuerza política busque procedimientos alternativos para ordenar su competencia. En particular, habrá que observar qué decide Axel Kicillof, que mantiene sus aspiraciones y podría sostener una candidatura propia aun cuando eso implique una fractura del espacio.

Pero quiero incorporar una tercera posibilidad, que me parece especialmente relevante: que el peronismo intente sorprender con un candidato moderado, capaz de transmitir previsibilidad económica y reducir el temor de los mercados. La experiencia reciente de Brasil ofrece una referencia interesante. Lula amplió su coalición hacia el centro y buscó transmitir confianza a sectores empresariales y financieros. No se trata de trasladar mecánicamente ese modelo a la Argentina, sino de entender que una fuerza opositora puede competir con más posibilidades si logra ofrecer algo más que una identidad antagónica al Gobierno.

En ese escenario, el peronismo podría presentar a un gobernador moderado o a una figura con credibilidad económica que no necesariamente pertenezca al núcleo más duro del kirchnerismo. Eso obligaría al oficialismo a competir contra una alternativa distinta, que no se limite a defender el pasado ni a expresar el rechazo a Milei. Por supuesto, para que esa opción sea viable deberá resolver sus propias contradicciones, construir un programa y demostrar que puede ofrecer estabilidad. Pero sería un error del Gobierno suponer que la oposición está condenada a repetir sus viejas fórmulas.

Mi conclusión es que la suspensión de las PASO representa un triunfo táctico para Milei, pero no resuelve la incertidumbre estratégica de la Argentina. El Presidente puede ordenar el Congreso, negociar con gobernadores y modificar las reglas electorales, pero no puede reemplazar con victorias parlamentarias una mejora económica que todavía no llega. Para que el peronismo deje de ser una amenaza competitiva, no alcanza con dificultarle la selección de candidatos: la economía tiene que recuperarse, el Gobierno debe recuperar confianza y la sociedad tiene que encontrar motivos para respaldar la continuidad. De lo contrario, la incertidumbre seguirá creciendo, con PASO o sin PASO.