Por Federico Albarenque

Para los argentinos que viajan al exterior —especialmente a destinos como Brasil o Uruguay—, pagar con tarjeta de débito o de crédito resulta hoy casi un 11% más conveniente que utilizar Pix o billeteras con código QR. La diferencia responde al tipo de cambio que toma cada medio de pago al momento de convertir los consumos.

Mientras las aplicaciones que operan con Pix liquidan las operaciones tomando como referencia el dólar contado con liquidación (CCL) —que cotiza en torno a los $1.794—, los consumos realizados con tarjeta de débito o crédito permiten abonar al valor del dólar oficial, ubicado cerca de los $1.620 (o $1.625 en el Banco Nación).

Cómo aprovechar el tipo de cambio más bajo

Aunque abonar con QR resulta práctico y rápido en comercios y playas de Brasil, la brecha cambiaria actual hace que esa comodidad tenga un sobrecosto cercano al 10% o 11%. Para evitar pagar de más, la operatoria recomendada sigue tres pasos:

Usar tarjeta de débito o crédito: Realizar todos los consumos en el exterior con plástico en lugar de aplicaciones vinculadas a Pix.

Aplicar el stop debit: En el caso de la tarjeta de crédito, frenar el débito automático antes del vencimiento del resumen para evitar que el banco pesifique el saldo al dólar tarjeta (que incluye recargos impositivos y supera los $2.100).

Cancelar con dólares propios: Depositar o transferir los dólares en cuenta para saldar el resumen directamente en moneda estadounidense, accediendo en la práctica al valor más bajo disponible en el mercado.