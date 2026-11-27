Las imágenes difundidas por la Policía de Córdoba muestran la violencia del choque frontal entre un Peugeot 208 y una camioneta Nissan Frontier en la intersección de Octavio Pinto y Caraffa, en la ciudad de Córdoba. El impacto destruyó las trompas de ambos vehículos y dejó tres personas atrapadas.

Según informó el subcomisario de Bomberos Pablo Rao, los efectivos acudieron tras un aviso radial y debieron trabajar junto al servicio de emergencia para liberar a los ocupantes, ya que no podían salir por sus propios medios. Dos personas viajaban en el Peugeot 208 y un hombre iba a bordo de la Nissan Frontier.

Todos los involucrados sufrieron politraumatismos, aunque permanecían conscientes al momento del rescate. Dos fueron derivados al Hospital de Urgencias y uno a una clínica privada, mientras que los ocupantes del auto habrían sufrido las consecuencias más severas.

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Qué muestran las imágenes y las pericias

De acuerdo con el testimonio de un testigo recogido en el lugar, la camioneta circulaba por Octavio Pinto hacia Caraffa con luz verde y el Peugeot habría cruzado en rojo antes del impacto. El subcomisario Rao confirmó que en la zona hay domos y cámaras que serán clave para determinar la mecánica del siniestro.

El choque provocó un fuerte congestionamiento hacia el centro de la ciudad, con demoras que afectaron también al transporte urbano. Caraffa permanece cortada en ambas manos desde Octavio Pinto mientras se realizan las pericias de la Policía Judicial y las tareas de Defensa Civil para retirar los vehículos.

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Desvíos y vías alternativas

Para evitar el sector afectado por el operativo, se recomienda circular por trazas cercanas:

Quienes vayan por Octavio Pinto hacia el centro pueden seguir por esa vía hasta avenida Colón o desviar por monseñor de Andrea.

Quienes se dirijan hacia Costanera pueden tomar ese corredor como alternativa principal.