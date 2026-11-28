FOTO: Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado el pedido de la Argentina para suspender el proyecto Sea Lion, destinado a la exploración y explotación de petróleo en aguas circundantes a las islas Malvinas.

La resolución fue anunciada durante una audiencia pública en Hamburgo, Alemania, y se adoptó por 18 votos contra tres.

El organismo consideró que no existían fundamentos jurídicos suficientes para establecer, en principio, la competencia del tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia, por lo que desestimó las medidas provisionales solicitadas por el Gobierno argentino.

La Argentina había iniciado el 28 de septiembre un procedimiento arbitral contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Posteriormente, el 13 de octubre, solicitó que se suspendieran las perforaciones y la instalación de infraestructura petrolera en la cuenca Malvinas Norte.

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• Los fundamentos del fallo

En esta primera instancia del litigio internacional, los jueces entendieron que determinar a qué Estado corresponden los derechos soberanos sobre la plataforma continental requiere resolver previamente la disputa territorial por las islas Malvinas, una cuestión que excede el ámbito de aplicación de la Convemar.

El tribunal tampoco admitió el argumento argentino sobre la superposición de derechos marítimos en las aguas que rodean el archipiélago. La posición del Gobierno nacional era que esa situación obligaba a ambos países a establecer acuerdos provisionales y a abstenerse de realizar actividades unilaterales.

Asimismo, los magistrados consideraron que los planteos argentinos vinculados con la protección del medioambiente marino, la solución pacífica de controversias y el cumplimiento de las obligaciones internacionales tampoco resultaban suficientes para establecer preliminarmente la competencia del futuro tribunal arbitral.

La decisión no implica un pronunciamiento definitivo sobre la soberanía de las islas Malvinas ni sobre la legalidad de la explotación petrolera.

Por su parte, el Reino Unido se comprometió a no comenzar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 ni iniciar la extracción de petróleo antes de marzo de 2028.

Las autoridades británicas también aseguraron que no otorgarán nuevas licencias, debido a que el régimen de concesiones se encuentra suspendido. Ambos compromisos quedaron asentados en la resolución del tribunal.

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• Cómo es Sea Lion, el millonario proyecto petrolero en Malvinas

Sea Lion es un yacimiento marítimo ubicado en el Atlántico Sur, aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago y a unos 450 metros de profundidad. De concretarse, constituiría el primer desarrollo comercial de petróleo en aguas próximas a las islas.

La iniciativa está a cargo de la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y de la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

El descubrimiento del yacimiento fue anunciado en mayo de 2010 por Rockhopper. Después de más de 15 años de estudios y evaluaciones, las empresas confirmaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con su desarrollo.

De acuerdo con las estimaciones empresariales al 31 de julio de 2026, el yacimiento dispone de 314 millones de barriles de petróleo en reservas probadas y probables. El objetivo de la primera fase es alcanzar una producción de 50.000 barriles diarios.

El desembolso previsto hasta el inicio de la extracción asciende a US$1.800 millones, mientras que se destinarían otros US$2.100 millones a las etapas posteriores de una explotación proyectada para unos 30 años.

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• Más de 60 pozos submarinos

El desarrollo estará dividido en dos grandes sectores y contemplará la perforación de un total de 61 pozos submarinos.

Las primeras operaciones se realizarán en el Área de Desarrollo Norte (NDA), donde se construirán 11 pozos conectados a una plataforma flotante que permitirá producir, almacenar y descargar el petróleo extraído.

Unos tres años después del inicio de la producción se pondrá en marcha la segunda fase de ese sector, que incorporará otros 12 pozos.

En paralelo, las compañías proyectan avanzar sobre el Área de Desarrollo Central (CDA), con una primera etapa de 20 pozos que comenzaría a producir hacia finales de 2030. Posteriormente, se añadirán otros 18.

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