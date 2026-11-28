FOTO: El conductor chocó contra una columna de alumbrado público.

Un hombre de 40 años resultó herido este sábado por la mañana tras protagonizar un siniestro vial en avenida Avellaneda al 4500, en Rosario. El conductor fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando el automovilista circulaba en un Ford Focus blanco y, por causas que se investigan, perdió el control e impactó contra una columna de alumbrado público ubicada en el cantero central.

Personal del Cuerpo Guardia de Infantería que patrullaba la zona advirtió el choque y solicitó la intervención del SIES. El equipo médico diagnosticó al conductor, identificado como Joel Alan C., con politraumatismos y dispuso su traslado al HECA.

El hombre fue aprehendido y el procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 21ª. La causa fue caratulada como lesiones en accidente de tránsito y daño al mobiliario público.