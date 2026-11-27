FOTO: Furtado remarcó que, además de ser una comedia, la serie tiene "un montón de subgéneros".

En diálogo con Cadena 3, el actor Nicolás Furtado presentó este viernes la nueva serie argentina "Juan se alquila", disponible en la plataforma Flow.

La trama sigue la historia de Juan, un actor frustrado, que, impulsado por la necesidad económica de llegar a fin de mes, encuentra una salida insólita: alquilar sus dotes interpretativas para resolver problemas cotidianos de la vida real.

Desde hacerse pasar por el novio de una joven soltera en una reunión familiar hasta infiltrarse como un empleado nuevo en una oficina para averiguar si los trabajadores hablan mal del dueño, el protagonista interpreta diversos papeles por encargo.

La miniserie cuenta con un formato dinámico y entretenido estructurado en siete episodios.

Más allá del tono humorístico, Furtado resaltó que el proyecto destaca por una riqueza narrativa que trasciende la comedia convencional.

El artista explicó que la historia explora distintos subgéneros y profundiza en los vínculos afectivos, mostrando las búsquedas personales y la falta de contención emocional que experimentan los personajes.

A su juicio, esta línea argumental que corre en paralelo le otorga una dimensión más completa a la producción, permitiendo al espectador conectar con situaciones humanas más allá de la risa inmediata.

Al reflexionar sobre el motivo que lo impulsó a sumarse a esta propuesta, el actor confesó sentirse sumamente identificado con las vicisitudes del personaje.

Furtado recordó sus propios inicios en la actuación, una etapa en la que no tenía el margen de elección que posee actualmente y debía aceptar cualquier trabajo disponible —como disfrazarse de rana en un cumpleaños infantil— con tal de cubrir sus gastos.

En ese sentido, ponderó que la trama refleja de manera muy genuina y realista el camino cuesta arriba que atraviesan los artistas en sus comienzos.

En la ficción, la premisa cobra impulso a partir de la aparición de Shiya, una extravagante mánager que le propone a Juan este particular modelo de negocio.

A pesar de los reparos iniciales y acorralado por la urgencia financiera, el protagonista se embarca en estas insólitas misiones por la ciudad.

Furtado señaló que disfrutar de estas aventuras interpretativas fue uno de los aspectos más divertidos del rodaje, componiendo a un personaje atrapado entre el rebusque cotidiano y la vocación actoral.

La producción ya se encuentra disponible para su consumo maratónico en la plataforma Flow, consolidándose como una opción ágil de entretenimiento para el público.

Con siete entregas de formato corto, "Juan se alquila" combina el sello del humor nacional con una mirada empática hacia el oficio de los actores y las complejas dinámicas de las relaciones humanas.

Informe de Agustín González.