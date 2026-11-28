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El número de sorteo 5532 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 3278, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3278

2° 8770

3° 4956

4° 5071

5° 7774

6° 7687

7° 3000

8° 8293

9° 5519

10° 9480

11° 9824

12° 2189

13° 0874

14° 6704

15° 7967

16° 8701

17° 7905

18° 1327

19° 5022

20° 6521