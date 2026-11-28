Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 28 de noviembre.
El sorteo número 5532 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el sábado 28 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 3278, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Ramera).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5532 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 3278, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3278
2° 8770
3° 4956
4° 5071
5° 7774
6° 7687
7° 3000
8° 8293
9° 5519
10° 9480
11° 9824
12° 2189
13° 0874
14° 6704
15° 7967
16° 8701
17° 7905
18° 1327
19° 5022
20° 6521
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5532 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 28 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 3278.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).
¿Cuáles son los otros números?
Los números del 2° al 20° son 8770, 4956, 5071, 7774, 7687, 3000, 8293, 5519, 9480, 9824, 2189, 0874, 6704, 7967, 8701, 7905, 1327, 5022 y 6521.