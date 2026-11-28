El Gobierno provincial presentó una nueva propuesta salarial y laboral a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que contempla el pago de una suma extraordinaria de $270.000 para los docentes activos y de $150.000 para los jubilados, además de mejoras en las condiciones de trabajo.

La oferta fue presentada este viernes tras varias instancias de negociación y la reapertura de la mesa de discusión laboral y salarial. La propuesta será sometida a consideración de los docentes.

En diálogo con Cadena 3, el secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, destacó que el ofrecimiento incorpora las demandas laborales contempladas en el pliego aprobado por la Asamblea de Delegados Departamentales.

Entre los principales puntos, el dirigente mencionó las garantías de estabilidad laboral para los docentes de todos los niveles y modalidades educativas, así como la titularización por decreto de trabajadores del nivel secundario que cumplan con los requisitos correspondientes.

Además, resaltó la posibilidad de que los maestros de nivel inicial y primario puedan optar por la reconversión de sus cargos a 28 horas semanales. Según Cristalli, esta modificación permitirá que quienes accedan a esa modalidad perciban salarios acordes al valor de la canasta básica.

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La propuesta también contempla la continuidad de la jornada extendida durante todo 2027 para quienes actualmente se desempeñan bajo esa modalidad y una modificación en el sistema de pago de la compensación por movilidad para los docentes rurales, que pasarán a recibir el dinero directamente en sus cuentas bancarias, sin la intermediación de los municipios.

Cristalli señaló que el ofrecimiento incluye la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) para activos y jubilados, la eliminación del FOSAET y del artículo 3 del ítem Profesionalidad Docente a partir del 1° de diciembre, y la convocatoria a concursos para directores, vicedirectores y supervisores de todos los niveles y modalidades.

En cuanto a la suma extraordinaria, el sindicalista explicó que la oferta inicial del Gobierno contemplaba $300.000 para los trabajadores activos y $100.000 para los jubilados. Sin embargo, el gremio propuso modificar esos montos para mejorar los ingresos de los pasivos.

"Consideramos que los activos deben cobrar un poco menos para ser solidarios con los compañeros jubilados, que también la están pasando muy mal, como muchísimos docentes activos", expresó.

La propuesta contempla, además, un piso de aumento salarial mensual acumulativo del 2%, con actualización por inflación cuando esta supere dicho porcentaje. El ofrecimiento tendrá vigencia, en caso de ser aprobado, hasta el 30 de septiembre de 2027, con una instancia de revisión en julio. La asamblea resolutiva del gremio está prevista para el viernes 4 de diciembre.

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Informe de Fernando Barrionuevo.