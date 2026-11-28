FOTO: Científicos de Yale y sus hallazgos sobre el envejecimiento

Científicos de Yale han descubierto un posible atajo para obtener algunos de los beneficios antienvejecimiento que ofrece la restricción calórica, sin la necesidad de reducir la ingesta de alimentos. La investigación se centra en una proteína del sistema inmune que, aunque protege al cuerpo de infecciones, también puede contribuir a la inflamación crónica a medida que se envejece.

Se ha comprobado que la reducción de la ingesta calórica prolonga la vida en varias especies animales, incluyendo ratones, monos y moscas de la fruta. En algunos casos, estos animales también permanecen libres de enfermedades por más tiempo. Sin embargo, la restricción calórica extrema puede tener un costo biológico significativo; por ejemplo, los ratones que consumen un 40% menos de calorías se vuelven más vulnerables a infecciones y experimentan un crecimiento comprometido.

Los investigadores han estado buscando una forma de aprovechar los potenciales beneficios de longevidad de la restricción calórica en humanos sin los efectos adversos asociados. En un nuevo estudio publicado en Nature Aging, los científicos de Yale identificaron un objetivo prometedor: una proteína del sistema inmune conocida como componente del complemento 3 (C3).

Investigaciones anteriores de Yale demostraron que las personas que redujeron su ingesta calórica en un 14% durante dos años experimentaron mejoras en la defensa inmune sin sacrificar el crecimiento o la función reproductiva.

"Este concepto demuestra que el envejecimiento es en realidad maleable y un proceso que se puede atacar", afirmó el autor principal Vishwa Deep Dixit, profesor de Patología, Inmunobiología y Medicina Comparativa en Yale.

La restricción calórica reduce una proteína vinculada al envejecimiento

En su última investigación, Dixit y sus colegas examinaron muestras de plasma sanguíneo de 42 participantes en un ensayo clínico de dos años financiado por los Institutos Nacionales de Salud. Este ensayo, conocido como CALERIE, se centra en la Evaluación Integral de los Efectos a Largo Plazo de la Reducción de la Ingesta de Energía.

"Es el único ensayo de su tipo que se ha realizado con tal rigor y control y demuestra relevancia para la fisiología humana", señaló Dixit.

A lo largo del ensayo, los participantes lograron reducir su consumo calórico entre un 11% y un 14% sin experimentar sensación de privación.

Al examinar las muestras de sangre recolectadas a lo largo del tiempo, los científicos identificaron más de 7,000 proteínas. Un hallazgo particularmente interesante fue que los niveles de C3 disminuyeron significativamente en respuesta a la restricción calórica.

El C3 es un componente central del sistema de complemento, una red de proteínas que ayuda al sistema inmune a reconocer y eliminar invasores potencialmente dañinos, incluidos bacterias. Aunque este sistema es esencial para proteger al cuerpo, su activación excesiva puede tener consecuencias dañinas.

Investigaciones anteriores han vinculado la actividad del sistema de complemento con la inflamación crónica, una respuesta inflamatoria persistente que puede dañar tejidos sanos con el tiempo. La inflamación crónica es considerada un signo distintivo del envejecimiento biológico y contribuye al desarrollo de numerosas enfermedades relacionadas con la edad.

"Pero los efectos causales del C3 en el envejecimiento y la inflamación crónica no se han identificado. Por eso, estábamos muy emocionados de encontrarlo en nuestro estudio", comentó Hee-Hoon Kim, asociada postdoctoral en el laboratorio de Dixit y coautora del artículo.

Un hallazgo sorprendente en la grasa corporal

Al comparar los niveles de proteínas al inicio y al final del período de restricción calórica de dos años, los investigadores identificaron el tejido adiposo blanco como el principal afectado por la intervención dietética. Este tipo de grasa es el más abundante en los mamíferos y, además de almacenar energía, desempeña roles importantes en el metabolismo, la producción hormonal y la función inmune.

Luego, los investigadores recurrieron a ratones para investigar los mecanismos biológicos detrás de sus hallazgos. De manera consistente con las observaciones en humanos, la expresión de C3 aumentó a medida que los animales envejecían.

Experimentos bioquímicos posteriores revelaron una fuente inesperada de este aumento: el tejido adiposo visceral. La grasa visceral se acumula profundamente en el abdomen, rodeando órganos internos, y se ha asociado con inflamación crónica y enfermedades metabólicas.

"No esperábamos eso porque estas proteínas se sintetizan principalmente en el hígado", afirmó Manish Mishra, también asociado postdoctoral en el laboratorio de Dixit y coautor del estudio.

Utilizando una técnica llamada secuenciación de ARN de una sola célula, que permite a los científicos examinar la actividad genética dentro de células individuales, el equipo rastreó la producción de C3 hacia poblaciones específicas de macrófagos asociadas con el envejecimiento que residen dentro del tejido adiposo.

"Todo este proceso era desconocido al principio", comentó Mishra. "Acotar hasta los subtipos de macrófagos responsables de esta producción de proteínas del complemento fue muy desafiante".

Los macrófagos son glóbulos blancos que forman parte de la primera línea de defensa inmune del cuerpo. Son conocidos por rodear, engullir y destruir microorganismos potencialmente dañinos. Sin embargo, como explica Dixit, también realizan funciones esenciales que ayudan a mantener tejidos saludables y equilibrar procesos biológicos.

Beneficios antienvejecimiento que pueden ser independientes de la pérdida de peso

El descubrimiento planteó una pregunta importante: ¿podrían las personas beneficiarse de una menor actividad de C3 sin tener que perder peso?

Inicialmente, los científicos sospechaban que perder grasa corporal a través de la restricción calórica podría reducir la producción de C3 y ayudar a contrarrestar algunos de los procesos biológicos asociados con el envejecimiento.

Había razones para sospechar una conexión. La mayoría de los participantes en el ensayo clínico perdieron alrededor de 18 libras durante dos años de restricción calórica moderada.

Sin embargo, cuando el equipo examinó los cambios en el índice de masa corporal de los participantes, no encontraron correlación entre la pérdida de peso y las reducciones en los niveles de proteínas del complemento.

"Esto sugiere que la restricción calórica tiene un efecto beneficioso que es único para los tejidos adiposos y probablemente independiente de la pérdida de peso", afirmó Kim.

Los investigadores también probaron si un fármaco podría reproducir este beneficio particular de la restricción calórica. Al inhibir farmacológicamente la activación de C3 en ratones, los animales experimentaron una reducción en la inflamación relacionada con la edad.

Aunque los experimentos no establecieron que bloquear C3 extienda la vida útil o ralentice el envejecimiento en humanos, sugieren que atacar esta proteína podría reproducir algunos de los efectos biológicos beneficiosos de comer menos.

Cuando el sistema inmune se vuelve contra el cuerpo

Según Dixit, los hallazgos ilustran un principio importante en la investigación sobre el envejecimiento: los procesos biológicos que nos benefician cuando somos jóvenes pueden volverse dañinos más adelante en la vida.

Esta idea, conocida como pleiotropía antagonista, tiene sus raíces conceptuales en teorías evolutivas del envejecimiento desarrolladas por el biólogo Peter Medawar en 1952. La teoría de la pleiotropía antagonista fue formalizada posteriormente por el biólogo evolutivo George C. Williams en 1957.

Un ejemplo es la hormona del crecimiento, que es esencial para el crecimiento y desarrollo normal durante la infancia, pero puede contribuir al desarrollo de cáncer en la vida adulta.

Un intercambio similar puede ocurrir con proteínas como C3. A lo largo de la evolución humana, estas moléculas han desempeñado un papel vital en la protección contra infecciones potencialmente mortales. Sin embargo, a medida que los humanos viven cada vez más tiempo, la actividad excesiva de estos mismos mecanismos protectores puede contribuir a la inflamación crónica y a un deterioro de la salud.

Dixit sugiere que reducir los niveles de C3 podría ofrecer una forma de extender la duración de la salud, es decir, el período de la vida de una persona que se pasa en buena salud, en lugar de simplemente aumentar el número de años que viven.

¿Pueden los fármacos existentes imitar la restricción calórica?

El equipo de Yale está investigando si los fármacos inhibidores del complemento aprobados por la FDA podrían usarse para contrarrestar los efectos nocivos de la actividad excesiva de C3 y potencialmente ralentizar aspectos del envejecimiento en humanos.

El desafío será reducir la inflamación dañina sin comprometer la capacidad del sistema inmune para proteger al cuerpo de infecciones.

"La idea no es eliminar los sistemas de complemento que son necesarios para combatir infecciones", explica Dixit. "En cambio, el objetivo es restaurar el equilibrio".