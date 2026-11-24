La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política, en la que se confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se extenderán durante todo diciembre, constató Noticias Argentinas a través de tres fuentes asistentes.

El llamado se hará formal este viernes, a través del decreto del Poder Ejecutivo, para que el Congreso pueda sesionar durante el último mes del año.

Asimismo, el temario del intercambio, que duró poco más de una hora cincuenta, giró en torno a la reforma electoral y el Presupuesto 2027, y a la necesidad de definir la estrategia parlamentaria para el último mes del año.

El encuentro se desarrolló en las oficinas del ex Ministerio del Interior y reunió al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al asesor presidencial Santiago Caputo; al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, que hoy cumple 40 años; al secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La reunión, prevista inicialmente para las 13, comenzó con más de media hora de demora debido a que algunos de sus integrantes acompañaron al presidente Javier Milei en el encuentro bilateral que mantuvo con su par de Polonia, Karol Nawrocki, de visita en el país.

La convocatoria se dio en la antesala de una agenda parlamentaria intensa, que comenzará este miércoles con la presentación del jefe de Gabinete ante el Senado para brindar su primer informe de gestión. Santilli deberá responder más de 1.200 preguntas formuladas por los distintos bloques.

El Poder Ejecutivo retomó el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que cuenta con media sanción del Senado, luego del traspié que sufrió en Diputados la semana pasada, y avanzar con la discusión del Presupuesto 2027.

Sin embargo, la principal apuesta libertaria está puesta en la reforma electoral, que contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y comenzará a debatirse el próximo jueves en la Cámara alta.

La agenda de la semana también contempla el debate de la Ley de Ludopatía, cuyo tratamiento continuará este miércoles en comisiones del Senado, donde el oficialismo pretende avanzar con un dictamen propio.

En ese contexto, el Gobierno confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias, que por el momento abarcaría únicamente diciembre. La intención es incorporar al temario, además del Presupuesto 2027 y la reforma electoral, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la cuestión Malvinas; el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.