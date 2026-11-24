Catherine Fulop regresa a Venezuela tras 14 años por invitación de Venevisión
La actriz venezolana viajó a su país natal después de 14 años, tras recibir una invitación por parte de Venevisión para ser jurado del certamen Miss Universe Venezuela 2026.
FOTO: Catherine Fulop
Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- Luego de más de 14 años sin regresar a su país natal, la famosa actriz Catherine Fulop decidió visitar Venezuela para participar en un nuevo proyecto laboral. Durante mucho tiempo, la artista evitó el regreso por temor a posibles represalias debido a sus críticas hacia el gobierno venezolano.
Fulop compartió en sus redes sociales varias imágenes de su viaje, incluyendo un emotivo reencuentro con su madre, Cleopatra García, así como con amigos y familiares. En una de sus publicaciones, expresó: "14 años después... regreso a casa".
Tras días de especulaciones sobre su visita, se confirmó que recibió una invitación del canal Venevisión para formar parte del jurado de Miss Universe Venezuela 2026, el evento que seleccionará a la representante del país para la próxima edición de Miss Universo.
La noticia fue oficializada a través de las redes sociales de Miss Venezuela, que destacó: "Conoce a nuestro comité evaluador para la Gala del Miss Universe Venezuela. @fulopcatherine se une con su carisma, trayectoria y esa energía que enamora a toda Venezuela. Llega para aportar su mirada experta en esta noche tan especial".
La actriz agradeció la oportunidad de ser parte de este evento, manifestando su emoción: "Gracias por formar parte de este sueño".
Fulop será una de las siete personalidades que evaluarán a las 22 candidatas que se presentarán el próximo 3 de diciembre.
El jurado estará conformado, además, por el actor y productor José Ramón Barreto; Marena Bencomo, Miss Venezuela 1996; Diana Silva, Miss Universo Venezuela 2022; el activista Juan Pablo Dos Santos; la diseñadora Carol Ginter y el empresario Jesse Cole.
Lectura rápida
¿Qué motivó el regreso de Catherine Fulop a Venezuela?
Fulop regresó a Venezuela tras 14 años para participar en el jurado de Miss Universe Venezuela 2026.
¿Por qué no había vuelto antes?
La actriz evitó regresar por miedo a represalias por sus críticas al gobierno venezolano.
¿Con quién se reunió en su visita?
Se reencontró con su madre, Cleopatra García, y otros amigos y familiares.
¿Cuándo se llevará a cabo el certamen?
El certamen se realizará el próximo 3 de diciembre.
¿Quiénes conforman el jurado?
El jurado incluye a José Ramón Barreto, Marena Bencomo, Diana Silva, Juan Pablo Dos Santos, Carol Ginter y Jesse Cole.
[Fuente: Noticias Argentinas]