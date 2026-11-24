FOTO: Buenos Aires se prepara para vivir la segunda edición del Festival La Porteña.

La segunda edición del Festival La Porteña se llevará a cabo el 12 de diciembre en el hipódromo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este festival es una nueva oportunidad para celebrar el folclore, el baile y las diferentes expresiones de la identidad argentina.

Más de 10.000 personas asistieron a la primera edición en 2025 y se espera que esta jornada al aire libre continúe atrayendo a un gran público.

La grilla del festival, que fue lanzado oficialmente este martes, incluye a destacados artistas, con Los Manseros Santiagueños como los principales protagonistas.

Alfredo "Alito" Toledo, histórico integrante de Los Manseros, expresó a Cadena 3: "Al porteño, al que vive en Buenos Aires, le gusta el folclore. Entonces, nosotros, cuando venimos a Buenos Aires, tenemos la suerte de encontrarnos con toda esa gente".

Toledo también destacó el emblemático lugar del hipódromo y la importancia de conectar con la juventud: "Nos parece muy lindo y somos unos agradecidos de Dios".

El festival también contará con jóvenes talentos como Radamel, un santiagueño de 16 años que comienza a sobresalir en la música folclórica. "No me imaginaba nada de lo que me iba a pasar. Y ha pasado todo esto de uno", afirmó a Cadena 3 el cantor, quien se siente emocionado por compartir escenario con artistas consagrados.

Con una variedad de artistas confirmados, entre ellos Sele Vera y Los Pampas, Dúo Coplanacu y Juan Fuentes, el folclore sigue de fiesta en Buenos Aires.

Informe de Agustín González.