Buenos Aires se prepara para otra fiesta del folclore en la segunda edición del Festival La Porteña
Será el 12 de diciembre en el hipódromo de Palermo. Habrá artistas consagrados y emergentes. "Alito" Toledo, de Los Manseros Santiagueños, y el joven Radamel hablaron con Cadena 3 sobre el evento.
24/11/2026 | 21:45Redacción Cadena 3
FOTO: Buenos Aires se prepara para vivir la segunda edición del Festival La Porteña.
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100 Noches Festivaleras
La segunda edición del Festival La Porteña se llevará a cabo el 12 de diciembre en el hipódromo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este festival es una nueva oportunidad para celebrar el folclore, el baile y las diferentes expresiones de la identidad argentina.
Más de 10.000 personas asistieron a la primera edición en 2025 y se espera que esta jornada al aire libre continúe atrayendo a un gran público.
La grilla del festival, que fue lanzado oficialmente este martes, incluye a destacados artistas, con Los Manseros Santiagueños como los principales protagonistas.
Alfredo "Alito" Toledo, histórico integrante de Los Manseros, expresó a Cadena 3: "Al porteño, al que vive en Buenos Aires, le gusta el folclore. Entonces, nosotros, cuando venimos a Buenos Aires, tenemos la suerte de encontrarnos con toda esa gente".
Toledo también destacó el emblemático lugar del hipódromo y la importancia de conectar con la juventud: "Nos parece muy lindo y somos unos agradecidos de Dios".
El festival también contará con jóvenes talentos como Radamel, un santiagueño de 16 años que comienza a sobresalir en la música folclórica. "No me imaginaba nada de lo que me iba a pasar. Y ha pasado todo esto de uno", afirmó a Cadena 3 el cantor, quien se siente emocionado por compartir escenario con artistas consagrados.
Con una variedad de artistas confirmados, entre ellos Sele Vera y Los Pampas, Dúo Coplanacu y Juan Fuentes, el folclore sigue de fiesta en Buenos Aires.
Informe de Agustín González.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? La segunda edición del Festival La Porteña.
¿Cuándo se realizará el festival? El 12 de diciembre.
¿Dónde tendrá lugar el evento? En el hipódromo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Quiénes son algunos de los artistas destacados? Los Manseros Santiagueños, Radamel, Sele Vera y Los Pampas, Dúo Coplanacu y Juan Fuentes.
¿Por qué es importante el festival? Celebra el folclore y las expresiones de la identidad argentina, conectando con la juventud.