Buenos Aires, 24 noviembre (NA) - La Fiscalía ha presentado nuevas imputaciones contra el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo agravado, en el contexto del escándalo que rodea al Ueno Bank. Además, su hermano, Francisco Peña Palacios, enfrenta acusaciones que incluyen lavado de activos, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y administración en provecho propio.

Con esta última imputación, Santiago Peña suma un total de cinco procesos judiciales, ya que previamente había sido acusado de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, según informaron los diarios ABC y Última Hora.

Asimismo, la cuñada del exmandatario, Rocío Caballero Bosch, también ha sido imputada por cohecho pasivo agravado y se ha solicitado su arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La acusación fue formulada por un equipo de fiscales compuesto por Christian Benítez, Elena Fiore, Silvia González Véster, Marlene González, Verónica Valdéz, Laura Giacummo y Ruth Benítez, en el marco de la causa N° 92, que lleva el título "Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros".

Según los fiscales, la imputación está relacionada con una venta supuestamente simulada de un inmueble valorado en 3 millones de dólares, realizada por la entidad financiera Ueno a la firma PEAR SRL, que es propiedad exclusiva de Francisco Peña y su esposa, quienes tienen una valoración de apenas 6 millones de guaraníes (aproximadamente 935 dólares).

Los fiscales sostienen que el inmueble vendido por Ueno Bank fue pagado con fondos de un grupo vinculado al caso, incluyendo facturas relacionadas con operaciones de granos. Esta información fue presentada como parte del acta de imputación ante el juez penal correspondiente.

Se argumenta que Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch actuaron de manera coordinada para resguardar su sociedad y las ganancias obtenidas a través del conglomerado que incluía a Ueno Bank. Todo esto habría ocurrido a cambio de designaciones regulatorias y la permanencia de fondos públicos que fueron inducidos por Santiago Peña en favor de la entidad financiera.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para Francisco Peña, considerando que la pena por los delitos atribuidos podría llegar a 15 años de prisión. Para su esposa, se ha pedido arresto domiciliario con tobillera, dado que solo se le atribuye un único hecho punible.

Además, los fiscales han solicitado medidas cautelares que incluyen la prohibición de innovar y contratar, el embargo preventivo del inmueble adquirido por PEAR SRL y el congelamiento de los bienes de los imputados.

El fiscal Cristian Benítez ha afirmado que la investigación cuenta con documentación y elementos de sospecha suficientes para reconstruir el circuito económico implicado, apoyándose en datos aportados por interventores de Ueno Bank, informes de la DNIT y declaraciones testimoniales.

Este martes, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch se presentaron ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) para su audiencia indagatoria en el marco del caso Ueno Bank. Ambos están actualmente detenidos; Francisco fue arrestado frente a su domicilio en el barrio Los Laureles, mientras que Rocío se presentó ante el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.