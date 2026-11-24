Por Gonzalo Calvigioni

La eliminación contra Gimnasia y Esgrima en La Plata dejó a Newell''s con las manos vacías y afuera de los octavos de final. El golpe deportivo todavía duele, pero en el mundo rojinegro ya se empezó a transitar el día después: el plantel regresó a Rosario y este lunes tuvo jornada de descanso.

La agenda inmediata indica que el equipo volverá a entrenar miércoles, jueves y viernes. Después de esas tres prácticas se tomará una decisión sobre el futuro cercano del plantel: si queda licenciado o si, como alternativa, se opta por practicar hasta el 4 de diciembre para recién entonces darles vacaciones a los futbolistas. El dato no es menor si se tiene en cuenta que el campeonato comienza el 20 de enero, por lo que el margen de preparación se ajusta y cada decisión sobre las cargas de trabajo empieza a pesar.

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Ahora bien, lo que realmente le importa al hincha rojinegro pasa por otro lado: la renovación de Frank Darío Kudelka. El propio técnico manifestó en conferencia de prensa que todavía no habían charlado al respecto, así que ahora las partes tendrán que ponerse de acuerdo o no. Y aquí me permito una opinión: esto va a ser bastante complicado. No porque falte voluntad, sino porque las expectativas y las condiciones suelen jugar su partido aparte cuando se sientan a negociar.

Igualmente, hay optimismo de parte de la dirigencia. El DT fue clarito en su mensaje: hay que seguir por el mismo camino, no hay que retroceder y hay que seguir elevando la vara. Esa frase, que en boca de un entrenador suena a hoja de ruta, también funciona como carta de presentación para la mesa de negociación. El técnico sabe lo que quiere y lo dijo sin vueltas.

Con la continuidad del cuerpo técnico como tema central, el próximo mercado de pasajes se presenta como el otro gran desafío: jugadores que van a salir, jugadores que van a llegar y la necesidad de formar un plantel competitivo para un torneo que arranca en enero. Todo eso es lo que se viene en el mundo rojinegro, en una semana que promete definiciones y que tendrá al hincha pendiente de cada movimiento.

Newell''s quedó afuera en los octavos, sí. Pero la temporada no termina ahí: empieza la etapa de las decisiones. Y en esa etapa, la renovación de Kudelka es la primera piedra que hay que mover.