Ángela Torres representará a Argentina en Latin GRAMMY Sessions: Next Up
La cantante fue elegida en una plataforma que resalta las nuevas voces latinoamericanas.
FOTO: Ángela Torres estará en las Latin GRAMMY Sessions: Next Up.
Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) – Ángela Torres ha sido seleccionada por La Academia Latina de la Grabación para participar en las Latin GRAMMY Sessions: Next Up, un programa que destaca a 12 artistas emergentes de la música latina.
Torres, quien forma parte de Fenix Entertainment, se unirá a otros representantes de países como Venezuela, Colombia, México, Brasil, Ecuador y Puerto Rico, en esta plataforma que busca visibilizar nuevas voces del continente.
La propuesta incluye en cada episodio una combinación de un testimonio personal del artista junto a una presentación musical, lo que permite al público conocer más sobre sus historias y canciones.
La nueva temporada comenzó el 23 de noviembre con la participación de la artista venezolana Zhamira y se extenderá hasta el 20 de diciembre, con lanzamientos semanales disponibles en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la Academia, en formato Reels.
Este reconocimiento llega en un momento destacado para Ángela, quien en 2024 lanzó su primer álbum de estudio titulado "No Me Olvides", y ha ganado mayor proyección gracias a temas como "Favorita" y "Sinvergüenza", en colaboración con artistas como Emanero, Karina y J Mena.
Lectura rápida
¿Qué es Latin GRAMMY Sessions: Next Up?
Es una iniciativa que destaca a 12 artistas emergentes de la música latina.
¿Quién es Ángela Torres?
Es una cantante argentina seleccionada para participar en el programa de la Academia Latina de la Grabación.
¿Cuándo se estrenó la nueva temporada?
El 23 de noviembre y contará con lanzamientos semanales hasta el 20 de diciembre.
¿Qué otros países están representados?
Artistas de Venezuela, Colombia, México, Brasil, Ecuador y Puerto Rico también participarán.
¿Qué álbum lanzó Ángela en 2024?
Lanzó su primer álbum de estudio titulado "No Me Olvides".
[Fuente: Noticias Argentinas]