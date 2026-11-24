Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) – Ángela Torres ha sido seleccionada por La Academia Latina de la Grabación para participar en las Latin GRAMMY Sessions: Next Up, un programa que destaca a 12 artistas emergentes de la música latina.

Torres, quien forma parte de Fenix Entertainment, se unirá a otros representantes de países como Venezuela, Colombia, México, Brasil, Ecuador y Puerto Rico, en esta plataforma que busca visibilizar nuevas voces del continente.

La propuesta incluye en cada episodio una combinación de un testimonio personal del artista junto a una presentación musical, lo que permite al público conocer más sobre sus historias y canciones.

La nueva temporada comenzó el 23 de noviembre con la participación de la artista venezolana Zhamira y se extenderá hasta el 20 de diciembre, con lanzamientos semanales disponibles en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la Academia, en formato Reels.

Este reconocimiento llega en un momento destacado para Ángela, quien en 2024 lanzó su primer álbum de estudio titulado "No Me Olvides", y ha ganado mayor proyección gracias a temas como "Favorita" y "Sinvergüenza", en colaboración con artistas como Emanero, Karina y J Mena.