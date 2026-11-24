FOTO: Estados Unidos descartó que los cortes tecnológicos recientes estén relacionados con ciberataques.

Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- La CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional han sufrido un aparente ciberataque que comprometió información no clasificada, de acuerdo a lo informado por cuatro fuentes a CNN.

Una de las fuentes señaló que la intrusión impactó un sistema que estas agencias emplean para el análisis de inteligencia proveniente de fuentes abiertas.

Aún se desconoce el alcance total de la filtración, aunque las autoridades han enfatizado que no se ha visto comprometida información clasificada. "No se han producido interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados", afirmó un funcionario de la ODNI a CNN.

La CIA optó por no realizar comentarios sobre el asunto.

La ODNI, que supervisa a 17 agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA, ha incrementado en los últimos años sus esfuerzos en inteligencia de fuentes abiertas, las cuales generalmente no son clasificadas.

La intrusión, que fue reportada inicialmente por el New York Times, representa el último de una serie de incidentes de ciberseguridad y fallos tecnológicos que han afectado tanto al gobierno como al sector privado en Estados Unidos.

Según dos de las fuentes, el incidente no parece estar vinculado a un ataque cibernético previo a la base de datos nacional de información criminal del FBI, que fue mencionado por CNN el viernes pasado.

Estos incidentes de piratería han coincidido con una serie de fallos tecnológicos significativos, que no están relacionados entre sí, y que han afectado a bancos, a la Agencia de Seguridad Nacional y al sistema de control de tráfico aéreo de la FAA.